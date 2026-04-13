Budismo vietnamita difunde mensaje de paz en Corea del Sur

Incheon, Corea del Sur (VNA) La Asociación del Budismo de Vietnam en Corea del Sur realizó recientemente una ceremonia de oración por la paz y la seguridad del mar, las islas y el mundo en 2026 en la ciudad de Incheon, con la participación de numerosos representantes de los dos países.



Este evento, celebrado la víspera en el contexto de que ambas naciones conmemoran el 34 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales, tuvo un profundo significado espiritual y es una muestra del desarrollo de la diplomacia popular.



Nguyen Thi Thai Binh, ministra consejera de la Embajada de Vietnam en Corea del Sur, destacó la importancia de las actividades de oración por la paz no solo en términos de creencias religiosas, sino también como demostración de un espíritu de devoción a la Patria, un sentido de responsabilidad hacia la soberanía y la integridad territorial, alzando una voz positiva en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región y el mundo.



En un contexto internacional volátil, las actividades que fomentan la conexión comunitaria y difunden valores humanitarios como estas cobran aún mayor relevancia práctica, remarcó.



También afirmó que la comunidad de vietnamitas en Corea del Sur es parte inseparable del pueblo su país de origen y desempeña un importante papel como puente de conexión en la asociación estratégica integral entre los países.



El Gobierno vietnamita mantiene una política constante de respeto a la libertad religiosa y alienta a los religiosos a acompañar a la nación y a contribuir al desarrollo nacional, puntualizó.



Por su parte, la venerable monja Thich Nu Gioi Tanh, presidenta de la Asociación de Budista de Vietnam en Corea del Sur, pronunció un "Mensaje de Paz" con profundos principios humanistas, haciendo hincapié en la importancia de valorar toda forma de vida y de construir un estilo de vida armonioso entre los seres humanos y la naturaleza, respetar la diversidad racial y cultural y elevar la conciencia de la población para eliminar la violencia y la guerra.



Thich Nu Gioi Tanh, quien es también directora del Centro Nacional de Cultura Budista Vietnamita y miembro del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, expresó su deseo de promover la paz en la península coreana y contribuir a la prosperidad mundial mediante la cooperación, la compasión y la eliminación de la desigualdad y la discriminación de género para lograr una sociedad más sana.



Por su parte, Shin Jae Kyung, vicealcalde de Incheon, reiteró que el Gobierno de la ciudad está comprometido con el apoyo a la comunidad vietnamita cuando sea necesario para que se integren y desarrollen de manera sostenible en la nueva era.



En el marco del programa, se llevaron a cabo ceremonias budistas tradicionales de ambos países y actividades de entrega de obsequios, actuaciones artísticas y desfile de trajes tradicionales, lo que contribuyó a vigorizar el intercambio cultural entre Vietnam y Corea del Sur./.

VNA