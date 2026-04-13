Vietnam protagoniza destacada actuación en Copa Mundial de Kickboxing

Hanoi (VNA) – Vietnam protagonizó una destacada actuación en la Copa del Mundo de Kickboxing 2026 al ubicarse en el tercer lugar del medallero general, con un total de 32 medallas de oro, 33 de plata y 30 de bronce, informó la Federación de Kickboxing del país indochino.



El torneo se celebró en Tailandia del 5 al 12 de abril, con la participación de 980 competidores procedentes de 30 países y territorios. El equipo anfitrión encabezó la clasificación, seguido por Uzbekistán, mientras que Vietnam ocupó la tercera posición.



La delegación vietnamita, encabezada por Vu Duc Thinh, presidente de la federación, contó con 15 entrenadores y 52 atletas.



Según Duc Thinh, los resultados reflejan la preparación meticulosa de los centros de entrenamiento y la determinación de los deportistas. Asimismo, destacó que la participación del equipo, financiada en gran medida con recursos locales, evidencia el creciente apoyo al desarrollo del kickboxing en Vietnam.



Este resultado supone un avance significativo respecto a la temporada anterior, cuando el país compitió con 33 atletas y obtuvo solo cuatro medallas de oro. En esta edición, con una delegación más amplia, el equipo logró mejorar notablemente tanto en número de preseas como en la clasificación general, pese a la fuerte competencia internacional.



Los atletas vietnamitas mostraron un alto nivel durante todo el torneo. De acuerdo con responsables técnicos, estos resultados reflejan la eficacia de los programas de entrenamiento especializados implementados tras el Campeonato Mundial de 2025.



Con una base de atletas en crecimiento, mejores resultados y una mayor diversificación de disciplinas, el kickboxing vietnamita muestra un progreso evidente y consolida su competitividad en el escenario internacional, sentando bases prometedoras para futuras competiciones regionales y continentales./.

VNA