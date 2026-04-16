Aldea de tejido de lino de Lung Tam: modelo de conservación del patrimonio cultural y bienestar social

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Una artesana hila fibras de lino frente a su vivienda, dando inicio al proceso de tejido transmitido de generación en generación. (Foto: VNA)
Una artesana hila fibras de lino frente a su vivienda, dando inicio al proceso de tejido transmitido de generación en generación. (Foto: VNA)
Manos expertas accionan la rueca, preservando un oficio ancestral en medio de la vida moderna. (Foto: VNA)
Manos expertas accionan la rueca, preservando un oficio ancestral en medio de la vida moderna. (Foto: VNA)
En la tradición local, las prendas de lino se utilizan en rituales funerarios como símbolo de guía espiritual hacia los ancestros. (Foto: VNA)
En la tradición local, las prendas de lino se utilizan en rituales funerarios como símbolo de guía espiritual hacia los ancestros. (Foto: VNA)
Fibras de lino tras el proceso de hilado, listas para las siguientes etapas de preparación. (Foto: VNA)
Fibras de lino tras el proceso de hilado, listas para las siguientes etapas de preparación. (Foto: VNA)
Rollos de lino en bruto preparados y suavizados antes de ser llevados al telar. (Foto: VNA)
Rollos de lino en bruto preparados y suavizados antes de ser llevados al telar. (Foto: VNA)
Las fibras se someten a múltiples lavados y hervidos con ceniza y cera de abejas para lograr suavidad, blancura y resistencia. (Foto: VNA)
Las fibras se someten a múltiples lavados y hervidos con ceniza y cera de abejas para lograr suavidad, blancura y resistencia. (Foto: VNA)
Una mujer Mong aplica motivos tradicionales con cera de abejas sobre la tela antes del teñido con índigo. (Foto: VNA)
Una mujer Mong aplica motivos tradicionales con cera de abejas sobre la tela antes del teñido con índigo. (Foto: VNA)
Tejido de lino con viñetas característicos de la cultura Mong, resultado de un largo proceso manual. (Foto: VNA)
Tejido de lino con viñetas característicos de la cultura Mong, resultado de un largo proceso manual. (Foto: VNA)
Exposición de productos artesanales como ropa, bolsos y accesorios elaborados a base de lino tradicional. (Foto: VNA)
Exposición de productos artesanales como ropa, bolsos y accesorios elaborados a base de lino tradicional. (Foto: VNA)
Las mujeres Mong combinan técnicas ancestrales e innovación para convertir el lino en un símbolo cultural vivo. (Foto: VNA)
Las mujeres Mong combinan técnicas ancestrales e innovación para convertir el lino en un símbolo cultural vivo. (Foto: VNA)
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Aldea de tejido de lino de Lung Tam: modelo de conservación del patrimonio cultural y bienestar social

En medio de la meseta de piedra de Dong Van, las mujeres de la etnia minoritaria Mong en la comuna de Lung Tam, provincia montañosa norvietnamita de Tuyen Quang, mantienen viva la tradición del tejido de lino, transformándola en productos culturales con valor artesanal y utilitario.

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