Aldea de tejido de lino de Lung Tam: modelo de conservación del patrimonio cultural y bienestar social
En medio de la meseta de piedra de Dong Van, las mujeres de la etnia minoritaria Mong en la comuna de Lung Tam, provincia montañosa norvietnamita de Tuyen Quang, mantienen viva la tradición del tejido de lino, transformándola en productos culturales con valor artesanal y utilitario.
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