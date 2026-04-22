Zona Especial de Phu Quoc recibe a más de un millón de turistas internacionales
En los primeros cuatro meses de 2026, la zona especial de Phu Quoc, en la provincia sureña de An Giang, recibió a más de un millón de visitantes internacionales, lo que representa un aumento del 61,5% respecto al mismo período del año anterior y alcanza casi el 50% del plan anual.
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