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El teleférico de Hon Thom en la zona especial de Phu Quoc. (Foto: VNA)
El teleférico de Hon Thom en la zona especial de Phu Quoc. (Foto: VNA)
Aeropuerto Internacional de Phu Quoc. (Foto: VNA)
Aeropuerto Internacional de Phu Quoc. (Foto: VNA)
Turistas contemplando el atardecer en la zona especial de Phu Quoc. (Foto: VNA)
Turistas contemplando el atardecer en la zona especial de Phu Quoc. (Foto: VNA)
Espectáculo de fuegos artificiales artísticos en el show “Kiss of the Sea” (Beso del Mar) en Phu Quoc. (Foto: VNA)
Espectáculo de fuegos artificiales artísticos en el show “Kiss of the Sea” (Beso del Mar) en Phu Quoc. (Foto: VNA)
Turistas extranjeros disfrutando en la playa de Bai Khem, en la zonaespecial de Phu Quoc. (Foto: VNA)
Turistas extranjeros disfrutando en la playa de Bai Khem, en la zonaespecial de Phu Quoc. (Foto: VNA)
Visitantes presenciando el espectáculo “Kiss of the Sea” (Beso del Mar) en Phu Quoc. (Foto: VNA)
Visitantes presenciando el espectáculo “Kiss of the Sea” (Beso del Mar) en Phu Quoc. (Foto: VNA)
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Zona Especial de Phu Quoc recibe a más de un millón de turistas internacionales

En los primeros cuatro meses de 2026, la zona especial de Phu Quoc, en la provincia sureña de An Giang, recibió a más de un millón de visitantes internacionales, lo que representa un aumento del 61,5% respecto al mismo período del año anterior y alcanza casi el 50% del plan anual.

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