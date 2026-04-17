VTV transmitirá la fase final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Hanoi (VNA) - Los aficionados al fútbol en Vietnam podrán disfrutar del mayor evento futbolístico del planeta este verano, tras el anuncio oficial de la Televisión Nacional VTV, que confirmó la obtención de los derechos de transmisión de la fase final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El torneo, el más grande de la historia con la participación de 48 selecciones y un total de 104 partidos, se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

La cobertura será completa a través de todas las plataformas de VTV, incluidas la televisión terrestre, por cable y satélite, así como IPTV (Televisión por Protocolo de Internet), radio, dispositivos móviles y redes sociales.

La cadena nacional emitirá todos los eventos clave, entre ellos la ceremonia inaugural, los partidos y la ceremonia de clausura. Además, ofrecerá una cobertura integral con nueve programas paralelos, emitidos en distintos horarios a lo largo del día en sus canales.

En el ámbito digital, VTV garantizará una experiencia de visualización flexible mediante retransmisiones en directo, servicios de “catch-up” y vídeo bajo demanda, junto con contenidos adaptados a los nuevos hábitos de consumo informativo y de entretenimiento.

Los contenidos serán ampliamente distribuidos a través de internet y dispositivos móviles, y se expandirán en los ecosistemas de redes sociales bajo acuerdos con la FIFA, lo que permitirá al público acceder a los programas en cualquier momento y lugar.

VTV será además el único operador de radiodifusión en Vietnam con derechos para proyecciones públicas, lo que le permitirá organizar o autorizar actividades de visionado colectivo en fan zones, restaurantes, cines y otros espacios públicos.

La televisora está poniendo en marcha una serie de eventos que combinarán la retransmisión de partidos con actuaciones en directo, con el objetivo de atraer al público joven, crear un ambiente vibrante y reforzar la conexión con la comunidad.

Por su parte, el director de Derechos de Medios y Servicios de Contenidos de la FIFA, Jean-Christophe Petit, expresó su satisfacción por el acuerdo alcanzado con VTV y destacó que una preparación temprana contribuirá a ampliar el alcance y el atractivo del Mundial.

Actualmente, 180 países y territorios han adquirido los derechos de transmisión del torneo.

El subdirector general permanente de VTV, Do Thanh Hai, señaló que la cadena ha preparado de forma exhaustiva una cobertura dinámica del Mundial en múltiples plataformas, respaldada por un moderno sistema de producción y emisión, así como por su experiencia en la organización de grandes eventos deportivos./.