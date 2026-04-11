Ciudad Ho Chi Minh celebra Día de la Francofonía 2026 con un amplio programa cultural y educativo

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh celebró el 11 de abril el Día de la Francofonía 2026 con un variado programa de actividades destinado a promover la lengua francesa y los valores de la comunidad francófona, en el marco del Día Internacional de la Francofonía (20 de marzo).

La iniciativa fue organizada por la Embajada de Francia en Vietnam, el Consulado General del país europeo en Ciudad Ho Chi Minh y el Instituto Francés en Vietnam.

Durante la ceremonia inaugural, el cónsul general de Francia en Ciudad Ho Chi Minh, Etienne Ranaivoson, destacó el papel del francés como un vínculo que une culturas, generaciones y pueblos dentro de una comunidad de cerca de 400 millones de francófonos en todo el mundo.

Señaló que el evento ofrece un espacio de encuentro, diálogo y oportunidades, subrayando la importancia del francés como herramienta de cooperación y desarrollo.

El diplomático también resaltó los esfuerzos de Francia para fortalecer la enseñanza del francés en Vietnam, en un contexto de cooperación bilateral favorable tras la elevación de las relaciones al nivel de Asociación Estratégica Integral en octubre de 2024, que ha impulsado iniciativas conjuntas en educación, francofonía e intercambio académico.

La jornada incluyó un amplio abanico de actividades, como un concurso de oratoria en francés organizado por la Asociación Cultural y Espacio Francófono (CEF); la mesa redonda “Crecer con Francia”, protagonizada por exestudiantes vietnamitas en ese país; y seminarios sobre oportunidades profesionales en los sectores del turismo, la traducción y la interpretación, además de presentaciones sobre programas de estudio en Francia.

El público también pudo disfrutar de espectáculos artísticos y musicales, competiciones de ajedrez, la exposición fotográfica “Pot-au-Pho”, proyecciones de cortometrajes de animación infantil del Festival de Annecy 2024 y diversas actividades interactivas para niños, incluyendo ajedrez, robótica y experiencias de realidad virtual, junto con propuestas vinculadas al desarrollo sostenible y la gastronomía francófona.

Actualmente, el francés cuenta con alrededor de 400 millones de hablantes en el mundo y se posiciona como la cuarta lengua más hablada y la segunda lengua extranjera más estudiada a nivel global./.