Festival del Templo Hue Nam: de reliquia imperial a celebración emblemática de Hue

Hue, Vietnam (VNA) — El Festival del templo Hue Nam 2026, una de las celebraciones espirituales más representativas de la ciudad centrovietnamita de Hue, vinculada al culto de la diosa madre Thien Y A Na, se celebrará los días 18 y 19 de abril, marcando el inicio del Festival de Verano de la urbe.



Más que una ocasión de peregrinación, el evento ofrece a residentes y visitantes la oportunidad de adentrarse en la riqueza de la vida espiritual y la profundidad cultural de la antigua capital imperial.



Templo Hue Nam: un referente espiritual de Hue



El Templo Hue Nam, también conocido como Templo Hon Chen, se ubica en la montaña Ngoc Tran, a orillas del río Huong (Perfume), y constituye uno de los destinos espirituales más destacados de Hue. Originalmente, fue un santuario del pueblo cham dedicado a la diosa Po Nagar; posteriormente, los vietnamitas adoptaron este culto bajo la advocación de la Santa Madre Thien Y A Na, reflejando un proceso de sincretismo y adaptación cultural.



El templo está rodeado de numerosas leyendas populares, entre ellas la del rey Minh Mang, quien habría perdido una copa de jade en el río Perfume y la recuperó gracias a una tortuga sagrada. No obstante, en los registros oficiales de la dinastía Nguyen, el sitio figura como Ngoc Tran Son Tu. Durante el reinado del rey Dong Khanh (1886-1888), el complejo fue ampliamente restaurado y rebautizado como el Templo de Hue Nam.



Con el paso del tiempo, el templo ha sido objeto de múltiples ampliaciones. En 1832 y 1834, bajo el reinado de Minh Mang, se llevaron a cabo importantes obras de restauración. Desde 1954, el lugar también rinde culto a la Diosa Madre Lieu Hanh y a otras deidades, configurando un espacio espiritual diverso que integra el culto a las Diosas Madres, el budismo y creencias populares.



Una de sus particularidades es la fusión entre rituales cortesanos y prácticas religiosas populares. Este sitio es, además, uno de los pocos en Hue donde convergen festividades, un ritual de posesión de antaño (hau dong), arte decorativo y vida espiritual en un mismo espacio. Su entorno paisajístico, que combina montaña y río, lo convierte también en un atractivo turístico, especialmente durante las celebraciones del tercer y séptimo mes lunar.

Rituales del Festival del Templo Hue Nam. (Foto: VNA)

Festival del Templo Hue Nam: un flujo vivo de patrimonio y cultura



El Festival del Templo Hue Nam ha sido durante largo tiempo un símbolo emblemático de la vida espiritual y cultural de la población de Hue y de la región central. Vinculado al culto a Diosas Madres de los Tres Reinos - patrimonio cultural inmaterial representativo de la humanidad -, el festival no solo constituye una ocasión para expresar fe y devoción, sino también un espacio clave para preservar y transmitir los valores culturales tradicionales de generación en generación.



El punto culminante del festival es su complejo y rico sistema ritual, organizado de forma estructurada y solemne. Destaca especialmente la procesión de la Santa Madre, que combina recorridos terrestres y fluviales: un rito singular, poco común en otros festivales, que se ha convertido en uno de los rasgos más distintivos de Hue.



La procesión parte del templo en la calle Chi Lang, pasa por la casa comunal de Thuong Bac y, posteriormente, continúa por vía fluvial río arriba por el río Perfume hasta el Templo Hue Nam. El espectáculo de las embarcaciones procesionales, profusamente decoradas, acompañado por el sonido de tambores, gongs y plegarias, crea una atmósfera profundamente sagrada y cargada de identidad cultural.



Tras la procesión, se desarrolla una serie de rituales de gran importancia, organizados en una secuencia rigurosa y altamente simbólica. Todo comienza con la ceremonia de anuncio y apertura, destinada a informar a las deidades y solicitar su permiso, marcando así el inicio oficial de las festividades. A continuación, tiene lugar la ceremonia de bienvenida a la Santa Madre en el templo, en señal de reverencia e invitación a las divinidades para presidir el espacio central del festival.



A lo largo del evento se realizan peregrinaciones, ofrendas y oraciones que atraen a numerosos habitantes y visitantes en busca de paz, salud y prosperidad. En particular, la ceremonia principal por la paz y la prosperidad nacional ocupa un lugar central, con un profundo significado comunitario al reflejar el anhelo colectivo de una sociedad armoniosa y próspera. El programa concluye con la ceremonia de acción de gracias y el rito de retorno, que pone fin al festival de manera solemne.



Más allá de su dimensión religiosa, el festival contribuye a reforzar valores culturales fundamentales como el principio de “Al beber agua, se recuerda el manantial”, el sentido de comunidad y la conexión entre el ser humano y la naturaleza. Asimismo, constituye una valiosa oportunidad para promover la imagen de Hue, al poner en valor los singulares atributos históricos, arquitectónicos y paisajísticos del Templo Hue Nam ante visitantes nacionales e internacionales.



Según lo previsto, la edición de 2026 se celebrará en los principales escenarios, entre ellos el Templo Hue Nam, la casa comunal de Thuong Bac y el santuario de la Santa Madre en la calle Chi Lang, con la participación estimada de entre 6.000 y 10.000 personas. El espacio festivo se extenderá desde tierra firme hasta las vías fluviales, configurando un singular “escenario vivo” donde los rituales tradicionales se integran con el poético paisaje de Hue.



En el contexto de la implementación activa por parte de Hue de la Resolución 80 sobre desarrollo cultural, orientada a construir un modelo urbano patrimonial, cultural y ecológico, el Festival del Templo Hue Nam no solo contribuye a la preservación del patrimonio, sino que también se consolida como un motor para el turismo y la economía local.



La elección del Festival del Templo Hue Nam como acto inaugural del Festival de Verano no es casual, sino que refleja la visión innovadora de Hue de estructurar un calendario festivo a lo largo de las cuatro estaciones, en el que los valores patrimoniales se articulan estrechamente con la vida comunitaria y las demandas del mercado turístico. Se trata de un paso estratégico para prolongar la estancia de los visitantes y ofrecer una programación continua y diversa durante todo el año./.