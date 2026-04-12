Títeres vietnamitas buscan renovarse

Hanoi (VNA)- Aunque se considera una “especialidad” al servicio del turismo, el arte de los títeres vietnamitas sigue enfrentando numerosos desafíos en su preservación y desarrollo, lo que exige encontrar un rumbo adecuado para mantener su identidad y adaptarse a la vida moderna.

El rápido proceso de urbanización ha reducido progresivamente los espacios escénicos de las compañías tradicionales de títeres acuáticos. Según el artista popular Nguyen Hoang Tuan, de 27 cofradías en el norte en 1986, actualmente solo quedan 14. Muchas obras y guiones tradicionales se han perdido, mientras que la escasez de investigadores y teóricos genera un vacío importante para el desarrollo a largo plazo.

En la aldea de títeres de Dao Thuc (Hanoi), aunque aún existen clases de formación, pocos jóvenes siguen esta profesión debido a los bajos ingresos, la inestabilidad de las presentaciones y las limitadas políticas de apoyo, lo que dificulta la continuidad y transmisión del oficio.

El teatro de títeres vietnamita también enfrenta la competencia de las formas modernas de entretenimiento. Actualmente, el público es mayoritariamente internacional, especialmente en el caso de los títeres acuáticos, un género escénico popular único de Vietnam. En cambio, el público nacional —excepto estudiantes y niños— no muestra un interés significativo.

Una actuación de títeres vietnamitas. (Fuente: VNA)

Los expertos consideran necesario crear espacios culturales creativos en las cofradías de títeres, donde se conserve y transmita el patrimonio. Asimismo, es fundamental invertir en infraestructura, apoyar a los artistas y establecer políticas que fomenten la transmisión del oficio.

Una solución urgente es revisar, recopilar y archivar los juegos tradicionales de títeres como base para la investigación y la creación. Según el artista meritorio Le Van Ngo, no se debe centrar únicamente en unas pocas obras en cartelera, sino prestar atención a la preservación de cientos de piezas populares. Además, se debe dar importancia al arte de la creación de marionetas y al desarrollo de espacios para conservar documentos y objetos.

El desarrollo del público también desempeña un papel clave. Introducir el arte de los títeres en las escuelas se considera una solución sostenible, ya que ayuda a cultivar el interés artístico en las nuevas generaciones y abre nuevas posibilidades creativas vinculadas a la educación.

Con su capacidad de narrar historias a través de imágenes y su identidad única, el teatro de títeres vietnamita tiene el potencial de convertirse en un producto representativo de la industria cultural si se invierte de manera adecuada y se desarrolla en la dirección correcta./.