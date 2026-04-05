Difunden valores culturales de Vietnam al mundo para fortalecer poder blando nacional

Hanoi (VNA) - En el contexto de una integración y globalización cada vez más profundas, la cultura no solo constituye la base espiritual de la sociedad, sino que también se ha convertido en un recurso importante en el proceso de integración internacional, contribuyendo a fortalecer el poder blando nacional.



La Resolución 80-NQ/TW del Buró Político ha establecido una visión estratégica para el desarrollo cultural, en la que se subraya la necesidad de promover la integración internacional en el ámbito cultural como una tarea central y transversal, con el fin de difundir los valores culturales y artísticos de Vietnam y acercarlos cada vez más a la comunidad internacional.



La exposición “Tam” (Gusano de seda) del artista Le Huu Hieu en la 61ª Bienal de Venecia marca un hito en la proyección internacional del arte y la cultura vietnamitas. Por primera vez, Vietnam cuenta con un pabellón nacional en este prestigioso evento.



La obra, una instalación multidimensional, combina elementos tradicionales y contemporáneos, utilizando la imagen del gusano de seda como metáfora del proceso de perseverancia y renovación cultural.



La inclusión de gusanos vivos convierte el espacio expositivo en una “entidad viva”, destacando el carácter dinámico del arte. Mediante materiales tradicionales y símbolos culturales, la obra refleja la profundidad del pensamiento vietnamita y su capacidad de diálogo con problemáticas globales. Este acontecimiento no solo representa un logro individual, sino que también abre nuevas oportunidades para que los artistas vietnamitas se integren de manera más sólida al ámbito artístico internacional.



A principios de marzo de 2026, los artistas de la Federación de Circo de Vietnam lograron destacados resultados en el Festival Internacional de Circo Elefante de Oro 2026, celebrado en Girona (España), donde las tres actuaciones vietnamitas fueron premiadas.



“Duo Love” obtuvo el Elefante de Plata, “Du non” el Elefante de Bronce y “De kiem tren du” recibió el Premio Especial. Este éxito reafirma la posición del circo vietnamita en la escena internacional y abre nuevas oportunidades de cooperación en Europa. Tras el festival, “Duo Love” fue invitado a firmar un contrato de un año con Roncalli, una de las compañías de circo más prestigiosas de Europa, mientras que las otras actuaciones también recibieron invitaciones para participar en nuevos festivales internacionales.



Se puede afirmar que, desde las exposiciones de artes plásticas en Italia hasta los premios del arte circense en Europa, se evidencia una fuerte transformación de la cultura y el arte vietnamitas, que avanzan paso a paso hacia la afirmación de su posición en la escena internacional. Estos acontecimientos artísticos no solo contribuyen a promover la imagen del país y de su gente, sino que también demuestran la creatividad, la capacidad de integración y la proyección de la cultura vietnamita en la nueva era.



Según el artista popular Xuan Bac, jefe del Departamento de Artes Escénicas, dependiente del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, los logros de los artistas vietnamitas evidencian la eficacia de la inversión y la integración, en consonancia con la Resolución 80-NQ/TW sobre el desarrollo cultural. Esta subraya la integración internacional como vía para fortalecer la posición, el prestigio y el poder blando del país, situando la cultura en el centro de la estrategia de desarrollo.



La integración cultural no es solo recepción, sino participación activa y creativa de Vietnam en el ámbito global. La cultura se considera un pilar fundamental y un recurso interno clave. Su promoción internacional constituye una estrategia a largo plazo para construir la imagen nacional. A través de actividades artísticas e intercambios internacionales, Vietnam difunde sus valores culturales y reafirma su identidad y papel en la comunidad internacional./.

Đinh Vân Oanh