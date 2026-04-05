Pagoda Hang Cong, singular templo rosado en An Giang

Ubicada en la comuna de Tri Ton, provincia de An Giang, la pagoda Krang Kroch (también conocida como pagoda Hang Cong) es un templo budista khmer de la tradición Theravada con más de 100 años de antigüedad, estrechamente ligado a la vida cultural y espiritual de la comunidad khmer en la región de Bay Nui. Destacada por su inusual color rosado, la pagoda presenta una arquitectura típica khmer tradicional y no solo es un lugar de práctica religiosa, sino también un atractivo destino turístico para quienes desean explorar la rica cultura de An Giang.