Cultura-Deporte
Un par de serpientes sagradas Naga de nueve cabezas se extiende a lo largo del camino que conduce al santuario principal, simbolizando protección y sacralidad en el budismo Theravada kmmer. (Fuente: VNA)
Un par de serpientes sagradas Naga de nueve cabezas se extiende a lo largo del camino que conduce al santuario principal, simbolizando protección y sacralidad en el budismo Theravada kmmer. (Fuente: VNA)
El tono rosado, en armonía con los delicados motivos decorativos khmeres, resalta la singularidad de la arquitectura de la pagoda Hang Cong. (Fuente: VNA)
El tono rosado, en armonía con los delicados motivos decorativos khmeres, resalta la singularidad de la arquitectura de la pagoda Hang Cong. (Fuente: VNA)
Las figuras del ave sagrada Krud y los dragones que adornan el techo del templo simbolizan fuerza y protección en la cultura khmer. (Fuente: VNA)
Las figuras del ave sagrada Krud y los dragones que adornan el techo del templo simbolizan fuerza y protección en la cultura khmer. (Fuente: VNA)
La estatua de Buda, colocada solemnemente en el centro del santuario principal, realza la majestuosidad del espacio sagrado. (Fuente: VNA)
La estatua de Buda, colocada solemnemente en el centro del santuario principal, realza la majestuosidad del espacio sagrado. (Fuente: VNA)
Las estructuras de culto en el recinto del templo reflejan claramente los rasgos tradicionales de la cultura khmer. (Fuente: VNA)
Las estructuras de culto en el recinto del templo reflejan claramente los rasgos tradicionales de la cultura khmer. (Fuente: VNA)
El color rosado de la pagoda destaca sobre el cielo azul y los campos de la región de Bay Nui, en An Giang. (Fuente: VNA)
El color rosado de la pagoda destaca sobre el cielo azul y los campos de la región de Bay Nui, en An Giang. (Fuente: VNA)
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Pagoda Hang Cong, singular templo rosado en An Giang

Ubicada en la comuna de Tri Ton, provincia de An Giang, la pagoda Krang Kroch (también conocida como pagoda Hang Cong) es un templo budista khmer de la tradición Theravada con más de 100 años de antigüedad, estrechamente ligado a la vida cultural y espiritual de la comunidad khmer en la región de Bay Nui. Destacada por su inusual color rosado, la pagoda presenta una arquitectura típica khmer tradicional y no solo es un lugar de práctica religiosa, sino también un atractivo destino turístico para quienes desean explorar la rica cultura de An Giang.

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