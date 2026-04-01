Vietnam vence a Malasia 3-1 en las eliminatorias de la Copa Asiática

Hanoi (VNA) - Vietnam derrotó a Malasia por 3-1 en un partido disputado el 31 de marzo en el estadio Thien Truong, completando su campaña de clasificación para la Copa Asiática de la AFC 2027 con un récord perfecto de victorias en los seis partidos disputados.

Vietnam ya se había clasificado para la fase final después de que la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) sancionara a Malasia por el uso de documentos falsos de jugadores, otorgando al país indochino los tres puntos del primer enfrentamiento entre ambos el año pasado.

En casa, Vietnam tomó la delantera temprano, en el minuto 6, cuando el capitán Do Duy Manh marcó de cabeza tras un córner. Malasia respondió con varios intentos ofensivos en la primera mitad, incluyendo una ocasión fallida de Faisal Halim y un cabezazo por encima del larguero de Paulo Josue, pero Vietnam mantuvo su ventaja antes del descanso.

El equipo local continuó generando oportunidades, con Nguyen Hoang Duc estrellando un disparo lejano en el poste y Nguyen Quang Hai enviando una volea desviada. Malasia también amenazó a balón parado, pero el portero Nguyen Filip realizó una intervención clave al inicio de la segunda mitad para preservar la ventaja.

Vietnam amplió su ventaja en el minuto 51 cuando Nguyen Xuan Son anotó de cabeza tras un centro de Do Hoang Hen. Xuan Son marcó su segundo gol ocho minutos después, nuevamente de cabeza, poniendo el 3-0 mientras Vietnam dominaba la posesión y el control del juego.

Malasia tuvo dificultades para recuperar el ritmo pese a varios cambios, con sus ataques bien contenidos por la defensa vietnamita. El equipo visitante logró descontar con un penal en los minutos finales, pero no cambió el resultado, ya que Vietnam aseguró cómodamente la victoria.

El resultado confirmó la sólida campaña de clasificación de Vietnam, destacada por actuaciones consistentes y eficacia ofensiva, con los tres goles del partido anotados de cabeza./.

Đặng Thu Trang