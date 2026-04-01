Cultura-Deporte

Vietnam vence a Malasia 3-1 en las eliminatorias de la Copa Asiática

Vietnam derrotó a Malasia por 3-1 en un partido disputado el 31 de marzo en el estadio Thien Truong, completando su campaña de clasificación para la Copa Asiática de la AFC 2027 con un récord perfecto de victorias en los seis partidos disputados.

Đặng Thu Trang
Do Duy Manh (centro) celebra con sus compañeros tras marcar el gol inicial en el minuto 6. (Foto: VNA)
Do Duy Manh (centro) celebra con sus compañeros tras marcar el gol inicial en el minuto 6. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam derrotó a Malasia por 3-1 en un partido disputado el 31 de marzo en el estadio Thien Truong, completando su campaña de clasificación para la Copa Asiática de la AFC 2027 con un récord perfecto de victorias en los seis partidos disputados.

Vietnam ya se había clasificado para la fase final después de que la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) sancionara a Malasia por el uso de documentos falsos de jugadores, otorgando al país indochino los tres puntos del primer enfrentamiento entre ambos el año pasado.

En casa, Vietnam tomó la delantera temprano, en el minuto 6, cuando el capitán Do Duy Manh marcó de cabeza tras un córner. Malasia respondió con varios intentos ofensivos en la primera mitad, incluyendo una ocasión fallida de Faisal Halim y un cabezazo por encima del larguero de Paulo Josue, pero Vietnam mantuvo su ventaja antes del descanso.

El equipo local continuó generando oportunidades, con Nguyen Hoang Duc estrellando un disparo lejano en el poste y Nguyen Quang Hai enviando una volea desviada. Malasia también amenazó a balón parado, pero el portero Nguyen Filip realizó una intervención clave al inicio de la segunda mitad para preservar la ventaja.

Vietnam amplió su ventaja en el minuto 51 cuando Nguyen Xuan Son anotó de cabeza tras un centro de Do Hoang Hen. Xuan Son marcó su segundo gol ocho minutos después, nuevamente de cabeza, poniendo el 3-0 mientras Vietnam dominaba la posesión y el control del juego.

Malasia tuvo dificultades para recuperar el ritmo pese a varios cambios, con sus ataques bien contenidos por la defensa vietnamita. El equipo visitante logró descontar con un penal en los minutos finales, pero no cambió el resultado, ya que Vietnam aseguró cómodamente la victoria.

El resultado confirmó la sólida campaña de clasificación de Vietnam, destacada por actuaciones consistentes y eficacia ofensiva, con los tres goles del partido anotados de cabeza./.

Đặng Thu Trang
VNA
#Copa Asiática fútbol #Vietnam Malasia #AFC
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

Vietnam preserva y difunde los valores culturales tradicionales en la era digital

Vietnam preserva y difunde los valores culturales tradicionales en la era digital

En el camino de desarrollo de cada nación, la cultura es siempre la base espiritual de la sociedad. La cultura nutre, orienta los valores de vida y contribuye a forjar el carácter humano. Gracias a una base cultural sólida, la sociedad no solo se desarrolla económicamente, sino que también preserva su identidad, ética y estabilidad a largo plazo.

Ballet “Do”: Cuando el arte occidental se fusiona con los símbolos culturales de Vietnam

Ballet “Do”: Cuando el arte occidental se fusiona con los símbolos culturales de Vietnam

El ballet contemporáneo “Do”, presentado en el Teatro Ho Guom de Hanoi, combina elementos de la cultura vietnamita con un lenguaje moderno, ofreciendo una experiencia innovadora y acercando el arte académico al público. La obra refleja también los esfuerzos por renovar el arte a partir de la cultura nacional, creando una huella vietnamita en la corriente artística global, en consonancia con la Resolución 80 del Buró Político sobre desarrollo cultural.

Vietnam impresiona en el Carnaval Internacional de Macao con danzas tradicionales y trajes típicos (Foto: VNA)

Vietnam impresiona en el Carnaval Internacional de Macao 2026

La comunidad de Vietnam en la Región administrativa especial de Macao (China) causó una fuerte impresión entre el público internacional durante el Desfile Internacional de Macao 2026, donde exhibió la riqueza de sus trajes tradicionales y sus artes escénicas bajo el tema “La Ruta de la Seda Marítima, lugar de encuentro de culturas”.

Son Doong impulsa imagen turística de Vietnam ante millones de espectadores. (Foto: VNA)

Son Doong impulsa imagen turística de Vietnam ante millones de espectadores

La emisión de un reportaje especial sobre la cueva de Son Doong en el prestigioso programa “60 Minutes” de la cadena estadounidense CBS ha generado un impacto mediático global, posicionando a la provincia centrovietnamita de Quang Tri como un referente del turismo de aventura en el mapa internacional.

UNESCO honra a oficio de pinturas Dong Ho y complejo Yen Tu de Vietnam (Foto: VNA)

UNESCO honra a oficio de pinturas Dong Ho y complejo Yen Tu de Vietnam

La provincia norvietnamita de Bac Ninh celebró hoy una ceremonia oficial para recibir el certificado de la UNESCO que inscribe al oficio de la elaboración de pinturas populares de Dong Ho en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia.

Nueva experiencia nocturna en el Templo de la Literatura

Nueva experiencia nocturna en el Templo de la Literatura

La visita nocturna al Templo de la Literatura (Van Mieu-Quoc Tu Giam) ofrece una nueva perspectiva del patrimonio cultural de la capital vietnamita, combinando la tradición con tecnologías digitales como la iluminación, la cartografía, la realidad virtual y las experiencias interactivas. El recorrido por este icónico sitio de Hanoi en el horario de la noche contribuye a la materialización de la Resolución 57 sobre la transformación digital y el desarrollo de la industria cultural.