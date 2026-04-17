Cultura-Deporte

Phu Tho inaugura Festival de los Reyes Hung con solemne ceremonia de homenaje

La provincia de Phu Tho inicia oficialmente el Festival de los Reyes Hung y la Semana de Cultura y Turismo 2026 con una solemne ofrenda de incienso en el monte Nghia Linh, reafirmando el compromiso local con el desarrollo socioeconómico y la preservación de la identidad nacional.

Phu Tho inaugura Festival de los Reyes Hung con solemne ceremonia de homenaje (Foto: VNA)
Phu Tho inaugura Festival de los Reyes Hung con solemne ceremonia de homenaje (Foto: VNA)

Phu Tho, Vietnam (VNA) - La comuna de Hy Cuong, en la provincia de Phu Tho, dio inicio este 17 de abril (primer día del tercer mes lunar) al Festival de los Reyes Hung y a la Semana de Cultura y Turismo de la Tierra Ancestral 2026, con una solemne ceremonia de ofrenda de incienso en el Complejo Histórico del Templo Hung.

El acto principal se celebró en el templo Kinh Thien, en la cima del monte Nghia Linh, donde representantes locales rindieron homenaje con incienso, flores y ofrendas, en señal de gratitud por la obra fundacional de los Reyes Hung. En la ceremonia, las autoridades de Hy Cuong presentaron ante los antepasados los principales resultados del desarrollo socioeconómico alcanzados recientemente.

Según lo informado, la localidad ha registrado avances significativos en diversos ámbitos. Los indicadores económicos y sociales se han cumplido o superado; la infraestructura continúa ampliándose de forma integral; y el entorno urbano muestra una transformación hacia la modernidad.

Al mismo tiempo, sectores como educación, salud, cultura y deportes presentan mejoras; las políticas de bienestar social se implementan de manera efectiva; y se mantienen la estabilidad política y el orden público, con una mejora sostenida en las condiciones de vida de la población. La labor de construcción del Partido y el fortalecimiento del sistema político también han sido priorizados.

Tras la reorganización administrativa, Hy Cuong prosigue la renovación de sus métodos de liderazgo y refuerza la eficacia de la gestión pública, contribuyendo al desarrollo general de la provincia.

En el acto, las autoridades y la población reafirmaron su compromiso de preservar y promover los valores del Complejo Histórico del Templo Hung, así como de impulsar el desarrollo de la localidad en consonancia con su condición de cuna de la nación vietnamita.

Como parte del programa, los delegados realizaron además ofrendas en el mausoleo de los Reyes Hung, depositaron flores ante el bajorrelieve del Presidente Ho Chi Minh y rindieron homenaje en el templo dedicado a Lac Long Quan, progenitor legendario del pueblo vietnamita./.

VNA
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Resolución 80

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