UNESCO extiende reconocimiento de dos centros científicos de Categoría II en Vietnam

París (VNA) – El Consejo Ejecutivo de la UNESCO aprobó, durante su 224.ª sesión en París, las decisiones para prorrogar por ocho años más el estatus de dos centros vietnamitas de Categoría II bajo los auspicios de la organización.



Se trata del Centro Internacional de Investigación y Formación de Posgrado en Matemáticas (ICRTM) y del Centro Internacional de Física (ICP), ambos operando bajo la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam (VAST).



Según las decisiones adoptadas, el Consejo Ejecutivo autorizó a la Directora General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a firmar acuerdos bilaterales con el Gobierno de Vietnam, así como memorandos de entendimiento con VAST.



Esta constituye una actividad clave para el Ministerio de Ciencia y Tecnología en 2026, en coordinación con VAST y la Comisión Nacional para la UNESCO de Vietnam, con el fin de presentar propuestas al Gobierno para la firma de los acuerdos correspondientes al período 2026–2034, en conformidad con la Ley de Tratados Internacionales de 2026.



Evaluaciones independientes realizadas previamente por la UNESCO en septiembre de 2025 para el ICRTM y en octubre de 2025 para el ICP mostraron resultados positivos. Expertos internacionales reconocieron los avances significativos de ambos centros en el cumplimiento de sus misiones, incluyendo la realización de investigaciones de alto nivel, la formación de posgrado, el fortalecimiento de alianzas a nivel nacional, regional e internacional, así como el establecimiento de sólidos marcos de gobernanza, financieros y operativos.



Las evaluaciones confirmaron que los marcos legales y operativos de ambos centros en Vietnam están alineados con los estándares actuales de la UNESCO.



Con este nuevo ciclo de extensión de ocho años, Vietnam aspira a ampliar la cooperación con centros científicos internacionales, así como con países de la ASEAN y socios africanos, posicionando al ICRTM y al ICP como centros regionales de excelencia en ciencias fundamentales.



Se espera que estos esfuerzos contribuyan de manera significativa al desarrollo nacional y a la implementación del Decenio Internacional de las Ciencias para el Desarrollo Sostenible (2024–2033) de las Naciones Unidas, liderado por la UNESCO.



Según el viceministro de Relaciones Exteriores Ngo Le Van, presidente del Comité Nacional para la UNESCO de Vietnam, la extensión demuestra la capacidad de gobernanza del país y su firme compromiso con el desarrollo de las ciencias fundamentales.



En consonancia con la Resolución N.º 57-NQ/TW del Buró Político sobre avances en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital nacional, y la Resolución N.º 59-NQ/TW sobre integración internacional en el nuevo contexto, los dos centros no solo sirven a los intereses nacionales, sino que también están emergiendo como centros de conocimiento que promueven la cooperación Sur–Sur dentro de la ASEAN y la región Asia-Pacífico, posicionando así a Vietnam como un nodo activo en la red científica global.



El profesor Tran Hong Thai, presidente de VAST, afirmó que la academia continuará priorizando las matemáticas y la física, incluyendo la garantía de personal científico, la atracción de jóvenes talentos, la ampliación de la cooperación internacional y la invitación a expertos extranjeros para una participación a largo plazo en Vietnam.



El objetivo es desarrollar el ICRTM y el ICP como instituciones clave que impulsen el avance científico del país, contribuyendo no solo a la investigación fundamental, sino también a aplicaciones prácticas como la modelización de datos, la previsión meteorológica y los sistemas tecnológicos emergentes, señaló.



La embajadora Nguyen Thi Van Anh, representante permanente de Vietnam ante la UNESCO, describió este hecho como un hito significativo, reafirmando la reputación, el posicionamiento y las contribuciones sustantivas de las ciencias fundamentales de Vietnam en el ámbito internacional. También forma parte de las conmemoraciones por los 50 años de cooperación entre Vietnam y la UNESCO.



La continuidad y el fortalecimiento de estos centros reflejan la política de Vietnam de situar la ciencia, la tecnología y la innovación como motores clave del desarrollo, al tiempo que vincula estrechamente el progreso científico con una integración internacional más profunda y sustantiva en el contexto actual, afirmó./.

VNA