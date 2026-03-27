Bac Ninh, Vietnam (VNA) – La provincia norvietnamita de Bac Ninh celebró hoy una ceremonia oficial para recibir el certificado de la UNESCO que inscribe al oficio de la elaboración de pinturas populares de Dong Ho en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia.



Durante el evento, también se anunció la declaración del Complejo de monumentos y paisajes de Yen Tu - Vinh Nghiem - Con Son - Kiep Bac como Patrimonio Cultural de la Humanidad, coincidiendo con la inauguración del Festival “Regreso a la región del patrimonio de Bac Ninh 2026”.



En su discurso, el presidente del Comité Popular de Bac Ninh, Pham Hoang Son, destacó que la conocida región de Kinh Bac es la cristalización de milenios de historia. Afirmó que, si el Quan Ho (canto de dúo de amor) es el símbolo del alma local, las pinturas de Dong Ho representan la sabiduría y la estética puramente vietnamita. La distinción de la UNESCO reconoce el esfuerzo de generaciones de artesanos y subraya la responsabilidad internacional de proteger este patrimonio ante los desafíos contemporáneos.



UNESCO honra a oficio de pinturas Dong Ho y complejo Yen Tu de Vietnam (Foto: VNA)



Respecto al Complejo de Yen Tu - Vinh Nghiem - Con Son - Kiep Bac, Bac Ninh cuenta con dos sitios emblemáticos: las pagodas de Vinh Nghiem y Bo Da. Estos centros religiosos están ligados a la formación de la escuela budista Truc Lam, que refleja el espíritu de armonía y compromiso nacional de la dinastía Tran.



Las autoridades de Bac Ninh se comprometieron a colaborar estrechamente con la provincia septentrional de Quang Ninh y la ciudad portuaria de Hai Phong para garantizar la integridad y autenticidad del sitio, armonizando la conservación con el desarrollo turístico sostenible.



La coordinadora residente de las Naciones Unidas en Vietnam, Pauline Tamesis, entregó el certificado de la UNESCO a los representantes del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo y de la provincia de Bac Ninh.



Tamesis afirmó que la inscripción de estos bienes demuestra el reconocimiento internacional a los valores culturales únicos de Vietnam y aseguró que la ONU y la UNESCO seguirán acompañando al país en la preservación de la diversidad cultural.



Para proteger eficazmente estos legados, Bac Ninh planea perfeccionar las políticas de apoyo a los artesanos, integrar la educación patrimonial en las escuelas y digitalizar el inventario de sus bienes culturales. La provincia busca que estos legados se conviertan en un recurso para el desarrollo socioeconómico.



Tras la parte protocolar, el festival continuó con el programa artístico “Esencia del patrimonio - Mil años de resplandor”, que contó con la participación de artistas de renombre y maestros artesanos. El espectáculo se dividió en tres capítulos: la recreación del espacio espiritual de la escuela Truc Lam, el colorido de la vida cultural en Kinh Bac y la imagen de una Bac Ninh dinámica y moderna.



La ceremonia concluyó con un espectáculo de luces con drones y fuegos artificiales bajo el lema “Desde el patrimonio hacia el futuro”./.