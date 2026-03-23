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Intercambio cultural fomenta la conectividad entre los pueblos de la ASEAN

Un programa de intercambio cultural se llevó a cabo el 22 de marzo en Ciudad Ho Chi Minh, centrado en el papel de la diplomacia entre pueblos en el fortalecimiento de la solidaridad regional.

Intercambio cultural fomenta la conectividad entre los pueblos de la ASEAN (Foto: VNA)
Intercambio cultural fomenta la conectividad entre los pueblos de la ASEAN (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Un programa de intercambio cultural se llevó a cabo el 22 de marzo en Ciudad Ho Chi Minh, centrado en el papel de la diplomacia entre pueblos en el fortalecimiento de la solidaridad regional.

El evento, organizado conjuntamente por la Unión de Organizaciones de Amistad de Ciudad Ho Chi Minh (HUFO) y la Asociación de Amistad Vietnam–Sudeste Asiático de la ciudad, contó con la participación de cónsules generales de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y representantes de consulados en Ciudad Ho Chi Minh, junto con autoridades locales y representantes de organismos y localidades.

Celebrado en el Espacio Cultural del Té Due Tam, en la comuna de Chau Pha, el programa presentó a los participantes la cultura del té de Vietnam. Los delegados experimentaron un ritual tradicional de servicio de té que simboliza la amistad, mientras degustaban té y una selección de pasteles vietnamitas.

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Intercambio cultural fomenta la conectividad entre los pueblos de la ASEAN (Foto: VNA)


Como parte del programa, los participantes visitaron varios sitios culturales e históricos, incluidos el Museo de Vung Tau y la Torre Tam Thang, para conocer mejor el patrimonio local. También recorrieron un espacio de exhibición de Ao dai (traje tradicional de Vietnam).

El evento incluyó presentaciones tradicionales como danza del té, solo de flauta de bambú, música de cítara y actuaciones en conjunto de instrumentos folclóricos vietnamitas, ofreciendo una rica experiencia cultural.

En representación de los cónsules de la ASEAN, la cónsul general de Tailandia, Wiraka Moodhitaporn, describió el programa como memorable y destacó su impresión sobre la ceremonia tradicional del té de Vietnam y la diversidad de actividades culturales.

Según la presidenta de la Asociación de Amistad Vietnam–Sudeste Asiático de Ciudad Ho Chi Minh, Phan Thi Hong Xuan, el evento fue más allá de un simple intercambio cultural, sirviendo como plataforma para fortalecer el entendimiento mutuo, la confianza y la amistad entre las naciones de la ASEAN.

Subrayó que, en una región cada vez más integrada, la diplomacia entre pueblos y los intercambios culturales desempeñan un papel vital en la construcción de una base sostenible para la cooperación regional, contribuyendo a profundizar los lazos entre las comunidades de la ASEAN./.

VNA
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