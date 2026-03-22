Casi 17 mil personas participan en el Día de la Carrera Olímpica en Hanoi



Hanoi (VNA) – Cerca de 17 mil personas se dieron cita esta mañana en Hanoi en el Día de la Carrera Olímpica 2026, un evento celebrado simultáneamente en todo el país que reunió a más de 1,2 millones de participantes y promovió el ejercicio físico entre la población.



La actividad se desarrolló con la participación de cuadros, soldados de las fuerzas armadas, funcionarios, trabajadores de organismos y empresas, así como numerosos residentes locales. El evento fue organizado por el Ministerio de Seguridad Pública, en coordinación con el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo y el Comité Popular de Hanoi.



Turistas extranjeros participan en la carrera (Foto: VNA)



Esta jornada deportiva tuvo un significado especial al conmemorar el 80º aniversario del llamado del Presidente Ho Chi Minh a la práctica del ejercicio físico, así como el aniversario del sector deportivo y de las fuerzas de seguridad pública.



Durante la ceremonia, el viceministro de Seguridad Pública, Le Quoc Hung, destacó la vigencia del llamamiento del Presidente Ho Chi Minh de 1946, subrayando que la promoción del deporte contribuye tanto al bienestar de la población como al fortalecimiento del poder nacional.



Muchos pobladores corren en el evento (Foto: VNA)



Tras el acto inaugural, los participantes realizaron una carrera de aproximadamente 1,7 kilómetros alrededor del lago Hoan Kiem, transmitiendo un mensaje en favor de la salud pública y el desarrollo sostenible del país./.