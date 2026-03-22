Cultura-Deporte

Atletas vietnamitas logran destacados resultados en Maratón Internacional de Da Nang

El Maratón de Da Nang 2026 reúne a más de 8.500 atletas de 75 países, con destacadas victorias de corredores vietnamitas en varias categorías.

Atletas extranjeras participan con entusiasmo en el evento (Foto: VNA)
Atletas extranjeras participan con entusiasmo en el evento (Foto: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA) – Más de 8.550 corredores de 75 países y territorios participaron en el Maratón Internacional de Da Nang 2026, donde los atletas vietnamitas destacaron con sobresalientes resultados en varias distancias.

Los competidores disputaron las pruebas de 42 km, 21 km y 5 km a lo largo de hermosas rutas costeras de la ciudad central vietnamita. Tras intensas y emocionantes jornadas, se registraron numerosos resultados impresionantes.

En la categoría masculina de maratón (42 km), Moral Edsel (Filipinas) se alzó con el primer lugar con un tiempo de 2 horas 30 minutos 43 segundos, seguido por Tezuka Tomoki (Japón) con 2:36:19 y Melliza Cronie (Filipinas) con 2:38:51.

En la categoría femenina de 42 km, la vietnamita Vu Khanh Linh logró el primer puesto con 3:01:20, por delante de Yukiko Nomoto (Japón) con 3:03:00 y Simakova Aleksandra (Rusia) con 3:07:37.

En el medio maratón masculino (21 km), los atletas japoneses dominaron el podio con Yamasaki Takemaru en primer lugar (1:12:10), seguido por Rinku Hirai (1:12:25) y Yuta Masuda (1:13:00).

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Corredores extranjeros en el maratón (Foto: VNA)

En la prueba femenina de 21 km, Trieu Thi Binh (Vietnam) se impuso con 1:22:56, seguida por Goh Shing Ling (Singapur) con 1:23:33 y Doan Thi Oanh (Vietnam) con 1:24:39.

En los 5 km masculinos, el corredor del país anfitrión Nguyen Chi Kien ganó con 15:31, seguido por Kim Eunseop (Corea del Sur) con 15:32 y Ong Marcus (Singapur) con 16:34.

En los 5 km femeninos, Ly Mui Sau (Vietnam) obtuvo el primer lugar con 18:37, seguida por Karpova Anna con 18:52 y Orlova Anastasiia con 19:11.

El Maratón Internacional de Da Nang, organizado anualmente desde 2013 por el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Da Nang en coordinación con la empresa Pulse Active, continúa consolidándose como un gran evento deportivo internacional y contribuye a promover la imagen de una ciudad dinámica y acogedora ante el mundo./.

VNA
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