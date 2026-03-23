Vietnam asciende cinco posiciones en el ranking FIFA

Hanoi (VNA) – La selección nacional de fútbol de Vietnam ha subido cinco puestos hasta el lugar 103 en la última clasificación de la FIFA, acercándose nuevamente al top 100 mundial.

Según la Federación de Fútbol de Vietnam, esta mejora se debe a la restitución de puntos tras los acontecimientos en el Grupo F de la clasificación para la Copa Asiática AFC 2027.

La Confederación Asiática de Fútbol dictaminó que Malaysia perdió por incomparecencia dos partidos —contra Nepal y Vietnam— con marcadores de 0-3 debido a infracciones relacionadas con la elegibilidad de jugadores. Como resultado, Vietnam recuperó 13,91 puntos, alcanzando un total de 1.213,62.

Mientras tanto, la selección de Malasia fue duramente sancionada, perdiendo alrededor de 50 puntos en el ranking y cayendo 14 posiciones hasta el puesto 135 a nivel mundial. La decisión también implicó que Malasia cediera el liderato del Grupo F, con Vietnam pasando a ocupar el primer lugar y aumentando sus posibilidades de clasificar para la fase final de la Copa Asiática.

El equipo vietnamita se ha reagrupado y ha reanudado los entrenamientos de cara a los próximos encuentros durante la ventana de fechas FIFA. Está previsto que se enfrente a la selección de Bangladesh en un partido amistoso el 26 de marzo en el estadio Hang Day de Hanoi, antes de recibir a Malasia el 31 de marzo en el estadio Thien Truong, en la provincia de Ninh Binh.

Se espera que resultados positivos en estos encuentros mejoren aún más la clasificación de Vietnam y refuercen su objetivo de volver al top 100 mundial./.