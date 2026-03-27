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El cine estadounidense marcará la agenda del DANAFF 2026 en Da Nang

El DANAFF 2026 en Da Nang destacará el cine estadounidense con una programación especial y reforzará su papel como puente entre Asia y el mundo.

Clausura del Festival de Cine Asiático de Da Nang 2025 (Foto: Comité organizador)
Clausura del Festival de Cine Asiático de Da Nang 2025 (Foto: Comité organizador)

Da Nang, Vietnam (VNA) - El programa “Foco en el cine estadounidense” será el eje destacado del IV Festival de Cine Asiático de Da Nang (DANAFF IV), que se celebrará del 28 de junio al 4 de julio de 2026 con el objetivo de reforzar la conexión entre el cine asiático y la industria global.

El certamen, que mantiene su condición de único festival internacional de carácter anual en Vietnam, se desarrollará bajo el lema “DANAFF - Un puente de Asia al mundo”, reflejando su apuesta por ampliar su alcance más allá de la región.

En esta edición, el protagonismo recae en el cine estadounidense, abordado como hilo conductor para presentar la evolución del séptimo arte a nivel global.

Según la doctora Ngo Phuong Lan, presidenta de la Asociación de Promoción y Desarrollo del Cine de Vietnam, el programa ofrecerá un recorrido desde la etapa del cine mudo hasta la actualidad, con una selección que combina películas premiadas, producciones comerciales y cine independiente, proporcionando una visión integral de esta industria.

Más allá de su dimensión artística, el DANAFF IV refuerza su perfil como plataforma de desarrollo para la industria cinematográfica, promoviendo la cooperación, la formación y el intercambio profesional.

El evento prevé reunir a unos 900 delegados, incluidos más de 200 invitados internacionales. La programación competitiva incluirá las secciones “Películas asiáticas en competición” y “Películas vietnamitas en competición”, junto a otros galardones como el NETPAC, el de la Crítica y el Premio del Público.

Entre las actividades no competitivas destaca “Panorama del cine vietnamita: 40 años de Renovación”, que reúne 17 obras representativas del desarrollo del cine nacional, incluidas producciones poco difundidas hasta ahora.

El festival también impulsará una agenda profesional centrada en temas clave como la protección de los derechos de autor y la construcción de un ecosistema cinematográfico sostenible.

Iniciativas como el Vivero de Proyectos, el DANAFF Industry Networking y el DANAFF Script Lab buscan apoyar a nuevos talentos y fortalecer la conexión entre creadores, productores e inversores.

Junto a estas actividades, el DANAFF IV mantendrá su vínculo con el público mediante proyecciones al aire libre, encuentros con artistas y otros eventos culturales que contribuirán a dinamizar el ambiente en Da Nang.

Tras el éxito de sus ediciones anteriores, el festival se consolida como un punto de referencia del cine en la región y como un motor para posicionar a Da Nang como “ciudad de eventos” y “ciudad creativa”, al tiempo que impulsa el desarrollo de la industria cultural en Vietnam./.

VNA
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