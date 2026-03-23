Cultura-Deporte

Líder partidista asiste al concierto que marca el debut de la Orquesta Sinfónica del Ejército

El secretario general To Lam asistió en Hanoi al concierto “Sonidos bajo la luz del sol”, que marcó el debut oficial de la Orquesta Sinfónica del Ejército de Vietnam.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, junto con otros dirigentes del país, asiste al concierto (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, junto con otros dirigentes del país, asiste al concierto (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, asistió la noche del 23 de marzo en Hanoi al concierto sinfónico de cámara “Sonidos bajo la luz del sol”, evento que marcó la presentación oficial de la Orquesta Sinfónica del Ejército.

La actividad, organizada por la Universidad de Cultura y Artes del Ejército bajo la dirección de la Comisión Militar Central y el Ministerio de Defensa, contó también con la presencia del presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, así como de numerosos dirigentes y exlíderes del Partido, el Estado y el Ejército.

El concierto forma parte de las actividades conmemorativas por el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido y las elecciones de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura y de los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026-2031.

Estructurado en tres partes, el programa combinó elementos políticos y artísticos para recorrer, a través de la música sinfónica, distintas etapas de la historia nacional.

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En el concierto (Fuente: VNA)

La primera parte, “La luz del sol que guía el camino”, destacó el orgullo y la gratitud hacia el Partido y el Presidente Ho Chi Minh mediante obras emblemáticas adaptadas al formato sinfónico.

La segunda, “La estrella en el casco - La bandera en el corazón”, rindió homenaje a la figura del “Soldado del Tío Ho”, evocando los años de lucha y sacrificio.

En la tercera parte, “Sonidos de un nuevo día”, el programa puso de relieve el espíritu de integración internacional mediante la combinación de piezas nacionales con repertorio sinfónico clásico mundial.

El concierto ofreció una propuesta artística de alto contenido simbólico, en línea con la implementación de la Resolución No. 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita./.

VNA
#To Lam #Orquesta Sinfónica #concierto
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Resolución 80

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