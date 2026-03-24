Ha Giang y Hoi An destacan entre los destinos más bellos del mundo en 2026

Hanoi (VNA) – Las localidades vietnamitas de Ha Giang y Hoi An han sido distinguidas por la prestigiosa revista Time Out en su lista de los 51 destinos más bellos del mundo para el año 2026, ocupando las posiciones 17 y 51 respectivamente.



Este reconocimiento no solo ratifica el poderoso atractivo de Vietnam para los viajeros de Europa, Estados Unidos y Australia, sino que refleja una tendencia creciente en la elección de los turistas internacionales hacia la búsqueda de valores locales profundos y experiencias de “viajar para sentir”.



Mientras Ha Giang, situada en la provincia norteña de Tuyen Quang, es aclamada como una maravilla de espacio geológico y cultura fronteriza, el casco antiguo de Hoi An, vinculado a la ciudad central de Da Nang, se presenta como una manifestación viva de la belleza del tiempo donde el patrimonio se entrelaza de forma persistente con la vida contemporánea.



El valor excepcional que permite a Ha Giang competir con las cadenas montañosas más famosas del mundo radica en la combinación de su terreno escarpado y la profundidad cultural de sus 43 grupos étnicos. Los legendarios pasos de montaña como Ma Pi Leng o Tham Ma no representan únicamente desafíos geográficos, sino que constituyen “capas de paisaje” que revelan la majestuosidad de la meseta de piedra. Particularmente, las terrazas de arroz en Hoang Su Phi son consideradas la encarnación de una civilización arrocera milenaria y un testimonio de la capacidad humana para adaptarse a la naturaleza sin romper su estructura ecológica.



Según expertos en turismo, la primavera en Ha Giang, con el florecimiento de los melocotoneros y ciruelos sobre el fondo de la roca gris y la atmósfera rústica del Tet de las tierras altas, constituye el momento estelar que motiva a los turistas internacionales a invertir miles de dólares por noche para experimentar una tranquilidad y una identidad puras.



En contraste con la grandiosidad de Ha Giang, Hoi An conquista la mirada de Time Out mediante una belleza nostálgica y conectiva. Esta urbe antigua no solo impresiona visualmente con sus muros de un cálido color amarillo o su atmósfera vibrante de faroles nocturnos, sino por su capacidad para preservar aldeas de oficios y estilos de vida tradicionales en medio de una sociedad en plena transformación digital. En Hoi An, la gastronomía no es solo alimento, sino relatos de memorias preservadas a través de generaciones que permiten al visitante adentrarse y “vivir” realmente el patrimonio. La inclusión de Hoi An en esta lista confirma su estatus como un destino sostenible que responde perfectamente al cambio global de pasar de la simple observación a la comprensión y empatía con la cultura local, integrando el legado histórico en el día a día de sus habitantes.



Respaldados por estos prestigiosos títulos internacionales, las autoridades de la ciudad de Da Nang proyectan un fuerte impulso mediático para alcanzar el objetivo de recibir aproximadamente 19,1 millones de visitantes en 2026, lo que supondría un incremento del 10,2% respecto a 2025. Dentro de esta meta, la recepción de 7,86 millones de turistas internacionales se considera el eje central para consolidar el papel de la región como uno de los motores principales de la industria sin chimeneas en el país./.

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