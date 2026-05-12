Festival de Vietnam en Japón celebra su 18.ª edición como símbolo vivo de amistad bilateral

Tokio (VNA)- El embajador vietnamita en Tokio, Pham Quang Hieu, destacó que el Festival de Vietnam en Japón, que pronto celebrará su 18.ª edición, no solo es un espacio para presentar la cultura, la gastronomía y las artes tradicionales vietnamitas, sino también un símbolo vivo de la amistad y los estrechos lazos entre los pueblos de ambos países.

En una rueda de prensa celebrada hoy, Quang Hieu subrayó la importancia del evento, previsto para los días 30 y 31 de mayo en el parque Yoyogi de Tokio. Se trata del mayor festival anual de Vietnam en Japón, cuyo objetivo es promover la imagen del país y su pueblo, así como impulsar los intercambios entre las personas de ambas naciones.

El diplomático señaló que, desde su primera edición en 2008, el festival se ha convertido en uno de los eventos culturales de intercambio Vietnam–Japón más importantes y prestigiosos en Japón.

Manifestó su confianza en que la edición de este año seguirá contribuyendo a fortalecer el entendimiento mutuo y los lazos afectivos entre los pueblos de ambos países.

Asimismo, valoró positivamente que Yuko Obuchi, presidenta de la Alianza Parlamentaria de Amistad Japón–Vietnam, haya aceptado ser presidenta de honor del festival. Su participación refleja el alto reconocimiento de los círculos políticos japoneses hacia las relaciones de amistad y cooperación con Vietnam, al tiempo que supone un gran apoyo para los organizadores y la comunidad vietnamita en Japón.

En la rueda de prensa, el exdiputado Aoyagi, copresidente del comité organizador del festival, destacó que el evento de este año es una clara prueba de que los intercambios Vietnam–Japón han creado, están creando y seguirán creando nuevos capítulos en las relaciones bilaterales.

El comité se esforzará al máximo para garantizar el éxito del festival, ofreciendo a los visitantes experiencias enriquecedoras y oportunidades para quienes nunca han asistido, dijo.

Según los organizadores, el festival contará este año con unos 120 puestos que presentarán elementos destacados de la cultura popular, espectáculos de marionetas acuáticas y numerosos platos vietnamitas ya familiares para los japoneses.

Una de las novedades de esta edición es la introducción, por primera vez, de un sistema de pedidos de comida mediante aplicación móvil, con el fin de reducir los tiempos de espera de los visitantes. Se espera que el festival atraiga a más de 180.000 visitantes, superando los aproximadamente 140.000 del año pasado./.

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