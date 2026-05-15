Provincia de Khanh Hoa busca liderar turismo marítimo en Asia

Khanh Hoa, Vietnam (VNA) Tras la fusión administrativa, la provincia centrovietnamita de Khanh Hoa amplió su espacio de desarrollo y el turismo local empieza a mostrar un nuevo rostro; ya no se limita al mar azul, la arena blanca y el sol cálido, sino que ofrece un panorama más amplio y diverso, lleno de atractivos y con la firme aspiración de consolidarse como un destino de ocio sostenible.

Desde una mentalidad centrada en el desarrollo del turismo exclusivamente en rutas lineales y en la explotación de las ventajas naturales, la localidad está experimentando un fuerte cambio hacia un modelo que vincula el turismo, el comercio y la inversión para formar una cadena de valor sinérgica.

Despertar el "alma" del patrimonio cultural



La Resolución n.º 80-NQ/TW del Buró Político del Partido sobre el desarrollo de la cultura vietnamita, emitida a principios de 2026, estableció la necesidad de aprovechar las fortalezas endógenas de la cultura para el desarrollo sostenible.



Para Khanh Hoa, esa orientación es un principio rector que se está concretando al convertir la cultura en el "alma" de la industria sin humo.



La subdirectora del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Khanh Hoa, Cung Quynh Anh, comentó que los valores patrimoniales ya no se limitan a espacios de conservación tranquilos, sino que se están despertando a través de experiencias vibrantes, donde los turistas pueden tocar la historia, sentir la profundidad de la cultura y sumergirse en el fascinante ritmo de la vida local.



Según Pham Minh Nhut, presidente de la Asociación de Turismo de Khanh Hoa, con una costa de casi 500 km, cientos de islas grandes y pequeñas, y hermosas bahías y ensenadas como Van Phong, Cam Ranh y Vinh Hy, la provincia posee uno de los ecosistemas marinos e insulares más abundantes del país, creando un paisaje único con un gran potencial para el desarrollo turístico.



Tras la fusión, el espacio ecológico de Khanh Hoa siguió ampliándose con la incorporación de los parques nacionales Nui Chua y Phuoc Binh, junto a un sistema de arroyos, cascadas y bosques primigenios, además de zonas agrícolas dedicadas al cultivo de uvas, manzanas y espárragos, y proyectos de energías renovables que refuerzan su perfil sostenible.



La combinación de mar, bosque, cultura y agricultura está creando condiciones favorables para que Khanh Hoa desarrolle diversos tipos de turismo, sobre todo complejos turísticos de lujo, ecoturismo, agroturismo, turismo de cuidado de salud y experiencias comunitarias.



Hacia un centro turístico internacional



En su nuevo panorama de desarrollo, Khanh Hoa ya no considera el turismo como un sector económico independiente, sino que lo sitúa en estrecha conexión con el comercio y la inversión para formar un "triángulo dinámico" que impulsa el crecimiento.



En los primeros cuatro meses de 2026, la provincia recibió un número estimado de cerca de 3,5 millones de turistas (entre ellos unos 1,4 millones de extranjeros), un aumento de más de 24% en comparación con el mismo período de 2025 y un ingreso total de mil 053 millones de dólares.



Estas cifras demuestran la sólida recuperación de la industria del ocio, a la vez que reflejan una mejora significativa en la calidad del crecimiento. Actualmente, los turistas que llegan a Khanh Hoa buscan también explorar la cultura, recibir atención médica, disfrutar del ecosistema y participar en eventos de gran envergadura.



Durante el período 2026-2030, Khanh Hoa aspira a convertirse en un centro internacional de turismo marítimo, situándose entre las cinco principales localidades del país, y como un destino destacado en el Sudeste Asiático.



Para 2030, la provincia aspira a recibir 33 millones de turistas, generando ingresos de 9.000 millones de dólares y contribuyendo aproximadamente con el 20% al Producto Interno Bruto Regional (GRDP).



De cara al futuro, la visión para 2045 es convertirse en el principal destino de Asia, un centro neurálgico para servicios turísticos de alta gama, marcas globales y un ecosistema de desarrollo sostenible.



Nguyen Long Bien, vicepresidente del Comité Popular de la provincia de Khanh Hoa, comunicó que para tales objetivos, se está centrando en pilares como la transformación digital, la transición ecológica, la gestión moderna de destinos y el desarrollo de productos turísticos únicos e imbuidos de identidad nacional. En un escenario de competencia cada vez más intensa entre destinos turísticos, las ventajas naturales por sí solas ya no bastan; lo que realmente marca la diferencia es la capacidad de aprovechar y potenciar ese valor, subrayó el funcionario./.