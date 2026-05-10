Turismo

Phu Quoc, destino balneario emergente del Sudeste Asiático

El diario tailandés Khaosod publicó el sábado un artículo que destaca a la isla de Phu Quoc, en el sur de Vietnam, como uno de los destinos turísticos costeros de más rápido crecimiento en el Sudeste Asiático.

El Puente del Beso en la isla de Phu Quoc. (Fuente: VNA)
El Puente del Beso en la isla de Phu Quoc. (Fuente: VNA)

Bangkok (VNA)- El diario tailandés Khaosod publicó el sábado un artículo que destaca a la isla de Phu Quoc, en el sur de Vietnam, como uno de los destinos turísticos costeros de más rápido crecimiento en el Sudeste Asiático.

Ubicada en la provincia de An Giang, Phu Quoc es la isla más grande de Vietnam y se ha convertido en un pilar de la estrategia nacional de desarrollo turístico. Con playas de arena blanca, complejos hoteleros de alta gama, mercados nocturnos y grandes proyectos de entretenimiento, la isla atrae cada vez más visitantes en busca de vacaciones tropicales que combinan naturaleza y modernas infraestructuras turísticas.

El artículo destaca especialmente la playa de Bai Dai, situada en la costa occidental de la isla, famosa por sus atardeceres, bares y resorts frente al mar, así como la playa de Bai Sao, en el sureste, conocida por su arena blanca y aguas color turquesa.

Según el periódico, la temporada seca, de noviembre a abril, es el período ideal para visitar Phu Quoc, cuando el mar permanece tranquilo y el clima soleado favorece actividades como natación, buceo y excursiones a las islas cercanas. En comparación con otros destinos costeros de la región, algunas zonas de la isla conservan todavía un ambiente relajado y apacible.

Durante la última década, la isla, antiguamente conocida principalmente como un tranquilo pueblo pesquero frente al sur de Vietnam, ha recibido importantes inversiones en infraestructura turística. Grandes proyectos como Sunset Town y Grand World han transformado parte de la isla en centros de entretenimiento y compras con arquitectura mediterránea, restaurantes y una activa vida nocturna.
Asimismo, hoteles internacionales de lujo se han instalado en distintos tramos del litoral, mientras que el Aeropuerto Internacional de Phu Quoc ha facilitado considerablemente el acceso de turistas extranjeros.

El artículo también resalta el teleférico de Hon Thom, una de las atracciones emblemáticas de la isla. Esta infraestructura, que cruza el mar y conecta Phu Quoc con pequeñas islas del sur, ofrece vistas panorámicas de barcos pesqueros, arrecifes de coral y el golfo de Tailandia. Los visitantes también pueden participar en excursiones marítimas para practicar buceo, observar corales y degustar mariscos.

Pese a su rápido desarrollo, las comunidades pesqueras tradicionales siguen siendo parte esencial de la vida insular. Los mariscos constituyen uno de los principales atractivos gastronómicos de Phu Quoc, con cangrejos frescos, calamares, erizos de mar y moluscos a la parrilla ampliamente disponibles en mercados y restaurantes costeros. La isla también es famosa en todo Vietnam por su producción de salsa de pescado y cultivos de pimienta.

Según Khaosod, Phu Quoc atrae a un número creciente de turistas tailandeses gracias a la corta duración de los vuelos y a políticas migratorias favorables para numerosos visitantes internacionales. Desde Bangkok, los viajeros pueden llegar a la isla mediante vuelos con escala en Ho Chi Minh o a través de algunas rutas aéreas regionales directas, dependiendo de las aerolíneas.

El artículo concluye que, a medida que Vietnam continúa impulsando inversiones en el sector turístico, Phu Quoc se consolida como uno de los principales destinos insulares del Sudeste Asiático, al combinar paisajes tropicales, ocio moderno y un rápido desarrollo de infraestructura turística./.

VNA
#Phu Quoc #turismo #Vietnam
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