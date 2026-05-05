Turismo

Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang lideran las búsquedas de turistas tailandeses

Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang destacan entre los destinos más buscados por turistas tailandeses en mayo, con un crecimiento del 134% y 58%, según Agoda.

Cu Lao Cham: una joya verde en el Mar del Este. Foto: VNA
Cu Lao Cham: una joya verde en el Mar del Este. Foto: VNA

Bangkok (VNA) – Ciudad Ho Chi Minh y la urbe central de Da Nang, ambas de Vietnam, figuraron entre los destinos más buscados por los turistas tailandeses para las vacaciones de principios de mayo.

Según datos de la plataforma de reservas en línea Agoda, Ciudad Ho Chi Minh registra el mayor crecimiento en las búsquedas desde Tailandia, con un aumento del 134%, seguida por Da Nang (+58%). Otros destinos, como Hong Kong (China), muestran incrementos más modestos.

La Autoridad de Turismo de Tailandia (TAT) señala que, aunque la demanda de turismo interno durante el feriado del 1 al 4 de mayo tiende a disminuir debido al aumento del costo de la vida y de los precios de la energía, los planes de viaje al extranjero de los tailandeses se mantienen sin cambios. Esto impulsa la búsqueda de destinos internacionales, entre los cuales Vietnam se consolida como una buena opción.

La gobernadora de la TAT, Thapanee Kiatphaibool, explicó que la caída prevista del turismo interno se debe a la reducción del gasto de los hogares, especialmente tras las festividades de Songkran el mes pasado, así como al impacto del calor extremo y las tormentas en algunas localidades.

Para este período, la TAT estima que el mercado doméstico generará alrededor de 10.100 millones de baht (más de 307 millones de dólares), con 2,83 millones de visitantes y una tasa de ocupación hotelera cercana al 64%. Entre los destinos nacionales más populares se encuentran Kanchanaburi, Chon Buri, Bangkok, Nakhon Ratchasima y Chachoengsao.

Por último, un estudio del Consejo de Turismo de Tailandia revela que solo entre el 16% y el 28% de la población planea viajar durante estas vacaciones, optando principalmente por estancias cortas o visitas a sus lugares de origen. Aproximadamente entre el 12% y el 20% prevé realizar excursiones de un día, mientras que entre el 2% y el 6% pasará la noche fuera y apenas un 2% realizará desplazamientos interregionales./.

VNA
#Ciudad Ho Chi Minh #turistas tailandeses #Da Nang #Agoda
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