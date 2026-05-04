Turismo de Vietnam crece un 14,2% durante las vacaciones

Hanoi (VNA) – El sector turístico de Vietnam atendió a unos 12 millones de visitantes durante las festividades del Día de Conmemoración de los Reyes Hung y del 30 de abril–1 de mayo, lo que representa un aumento interanual del 14,2%, con una ocupación hotelera media de alrededor del 70% y superando el 80% en varios destinos turísticos clave y zonas costeras.



La Administración Nacional de Turismo de Vietnam (ANT) informó que la coincidencia de los feriados, que sumaron un total de siete días, creó condiciones favorables para los viajes y el ocio, impulsando la demanda turística en todo el país. La mayoría de los destinos principales registraron fuertes incrementos en el número de visitantes.



La provincia norteña de Ninh Binh encabezó el país con más de 2,37 millones de visitantes, generando cerca de 137,3 millones de dólares en ingresos. Ciudad Ho Chi Minh recibió 1,69 millones de turistas, incluidos unos 190.000 extranjeros, con ingresos totales estimados en 334,6 millones de dólares.



La provincia central de Khanh Hoa registró más de 1,5 millones de visitantes, incluidos 124.500 turistas internacionales que pernoctaron, con ingresos de alrededor de 100 millones de dólares.



La ciudad central de Da Nang acogió a más de 1,46 millones de viajeros, incluidos más de 621.000 visitantes internacionales, un aumento del 24%, con ingresos superiores a 219,2 millones de dólares.



La ciudad norteña de Hai Phong atendió a 1,45 millones de visitantes, incluidos más de 139.300 extranjeros, con ingresos de 43,1 millones de dólares.



Mientras tanto, Hanoi recibió a 1,35 millones de visitantes, incluidos más de 248.000 turistas internacionales, con ingresos superiores a 192,3 millones de dólares.



Según el Centro de Información Turística de la ANT, los servicios de transporte durante las vacaciones estuvieron activos en todos las modalidades, con un aumento significativo de la capacidad para satisfacer la fuerte demanda.

Los turistas internacionales están interesados ​​en conocer la historia, la cultura y las creencias de los habitantes de la antigua Hoi An. Foto: VNA.





Los vuelos desde Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh hacia destinos clave registraron índices de ocupación del 80% al 100%. Vietnam Airlines operó más de 3.800 vuelos, ofreciendo más de 730.000 asientos, un aumento interanual del 13,3% en vuelos y del 16% en capacidad. Vietjet Air añadió cerca de 3.800 vuelos, proporcionando un total de 832.000 asientos, un 18% más que en el mismo período del año anterior.



El sector ferroviario también incrementó los servicios en las principales rutas, con un aumento del 3% en los precios de los billetes junto con programas promocionales para los pasajeros.



Los servicios por vías navegables interiores se reforzaron hacia destinos insulares como Cu Lao Cham, Ly Son, Con Dao, Phu Quy y Phu Quoc. Además, la apertura de nuevas autopistas, junto con servicios gratuitos de autobús y metro en Hanoi, mejoró la conectividad y facilitó los desplazamientos.



Para atender mejor a los visitantes, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo y la ANT emitieron directrices para reforzar la gestión, garantizar la seguridad, mejorar la calidad de los servicios y controlar los precios. Las localidades también implementaron medidas para estimular la demanda, desarrollar nuevos productos turísticos y garantizar un entorno seguro y acogedor.



La división de las vacaciones en dos períodos consecutivos permitió distribuir los viajes a lo largo del tiempo, en lugar de concentrarlos en un corto intervalo. Algunas localidades, como Hanoi y Quang Tri, introdujeron nuevas atracciones, contribuyendo a aliviar la presión en las zonas centrales y mejorar la calidad del servicio.



Las tendencias turísticas en 2026 continúan orientándose hacia la flexibilidad, con preferencia por escapadas cortas que combinan comodidad y conveniencia. Los viajes en familia y en pequeños grupos están en aumento, impulsando la demanda de servicios más personalizados. Tendencias como el “slow travel” y las “microvacaciones” favorecen destinos más tranquilos y cercanos a la naturaleza frente a itinerarios saturados.



Las localidades y empresas también reforzaron las medidas para garantizar la seguridad y la higiene alimentaria, manteniendo líneas directas para gestionar rápidamente las opiniones de los visitantes. No se reportaron incidentes graves que afectaran a turistas en todo el país.



El centro señaló que el aumento del número de visitantes y el desarrollo fluido de las actividades turísticas durante las vacaciones reflejan la mejora de la infraestructura de transporte, la diversificación de las opciones de viaje, la calidad de los servicios y la gestión proactiva de las autoridades locales, contribuyendo a una mejor experiencia general para los visitantes./.