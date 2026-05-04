Turismo de Vietnam mantiene un crecimiento sostenido durante el feriado del 30 de abril al 1 de mayo

Hanoi (VNA) – Durante los feriados del 30 de abril y el 1 de mayo de 2026, la actividad turística registró un notable crecimiento en diversas localidades vietnamitas, tanto en número de visitantes como en ingresos, impulsado por la diversificación de productos y la organización de eventos culturales y recreativos.



Ciudad Ho Chi Minh genera 348 millones de dólares en ingresos turísticos



Según el Departamento de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh, la urbe obtuvo aproximadamente 348 millones de dólares en ingresos turísticos durante los nueve días festivos (del 25 de abril al 3 de mayo), al recibir cerca de 190.000 visitantes internacionales y 1,5 millones de turistas nacionales.



La ciudad también acogió a una delegación de casi 890 visitantes del segmento MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones) procedente de Indonesia, organizada por la aseguradora Allianz Indonesia. Los flujos turísticos se concentraron en las zonas céntricas, los sitios culturales y los espacios de entretenimiento, con un incremento de las estancias cortas y del turismo urbano independiente. Los perfiles de los visitantes se diversificaron claramente: quienes contaban con presupuestos ajustados optaron por alternativas económicas, mientras que los segmentos medio y alto buscaron experiencias innovadoras, como recorridos nocturnos, fluviales o en helicóptero.



En las áreas periféricas, especialmente en Vung Tau, la demanda de escapadas de dos a tres días aumentó de forma significativa, con elevadas tasas de ocupación en destinos costeros como Long Hai y Ho Tram.



Por su parte, Binh Duong registró un crecimiento del turismo interno y de las excursiones de un día. Con motivo del Día de la Liberación (30 de abril) y el Día Internacional de los Trabajadores (1 de mayo), la ciudad lanzó cerca de 1.000 nuevos productos y servicios turísticos. Entre los eventos más destacados figuran el 22.º Día del Turismo de Ciudad Ho Chi Minh, el Festival del Pan 2026 y diversas actividades culturales, incluidos espectáculos de fuegos artificiales en ocho puntos.



Una guía turística instruye a visitantes extranjeros a escanear un código QR para conocer información sobre la pintura panorámica de la Campaña de Dien Bien Phu.

Más de 1,4 millones de visitantes en Hai Phong



En la ciudad portuaria de Hai Phong se contabilizaron más de 1,4 millones de visitantes durante el período festivo, incluidos más de 1,3 millones de turistas nacionales, lo que supone un aumento del 32 % interanual. Los ingresos por turismo se estiman en más de 44,8 millones de dólares.



La tasa media de ocupación hotelera alcanzó el 70 %, con picos del 100 % en destinos como Do Son y Cat Ba.



Los principales sitios turísticos, incluido el Complejo Histórico de Con Son–Kiep Bac, registraron un fuerte incremento de visitantes, especialmente tras su reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En solo cuatro días, el complejo recibió a más de 26.000 visitantes, un 52 % más que en el mismo período anterior.



Las autoridades locales han desplegado diversas iniciativas para promover el patrimonio regional, como exposiciones de productos tradicionales, recorridos temáticos y actividades inmersivas, entre ellas talleres de artesanía y experiencias culturales.



Asimismo, el turismo gastronómico volvió a demostrar su atractivo, con una gran afluencia de público en calles y establecimientos que ofrecen especialidades locales.



Dien Bien también registró un crecimiento significativo. Según el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo provincial, la localidad recibió alrededor de 75.200 visitantes entre el 25 de abril y el 3 de mayo, un 25 % más que en el mismo período de 2025. De ellos, unos 14.500 pernoctaron, generando ingresos turísticos estimados en 4,9 millones de dólares.



Las autoridades provinciales se han fijado como meta superar los 1,6 millones de visitantes en 2026, incluidos más de 10.000 extranjeros, con ingresos previstos de 115 millones de dólares y una estancia media de tres días./.