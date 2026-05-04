Vietnam recibió a más de dos millones de turistas extranjeros en abril

Hanoi (VNA) – Vietnam recibió 2,03 millones de visitantes internacionales en abril, elevando el total de los primeros cuatro meses a 8,8 millones, lo que representa un aumento interanual del 14,6% y alrededor del 35% de la meta de 25 millones de llegadas fijada para 2026.



La Administración Nacional de Turismo de Vietnam (VNAT en inglés) señaló que estas cifras reflejan el creciente posicionamiento del país como un destino seguro, estable y cada vez más atractivo. Es la primera vez que Vietnam supera los 2 millones de visitantes extranjeros durante cuatro meses consecutivos, así como la primera ocasión en que el acumulado de enero a abril alcanza los 8,8 millones.



Entre enero y abril, los diez principales mercados emisores fueron China, Corea del Sur, Rusia, Taiwán (China), Camboya, Estados Unidos, India, Japón, Australia y Filipinas, que en conjunto representaron aproximadamente el 72% del total de llegadas. Solo China y Corea del Sur aportaron cerca del 40%.



La composición de los visitantes se está diversificando, con varios mercados emergentes ganando protagonismo. Rusia destacó con un crecimiento de casi el 300% interanual, impulsado por la reanudación de vuelos directos, la fuerte demanda de estancias prolongadas y la ventaja competitiva de Vietnam en términos de seguridad, infraestructura, recursos naturales y costos, lo que lo posiciona como un destino preferido en Asia para los viajeros rusos.



El Sudeste Asiático mantuvo un fuerte dinamismo, liderado por Filipinas, que creció un 73,4% y entró en el top 10, superando a Malasia. Camboya aumentó un 41,6%, Indonesia un 30,1%, Singapur un 29,8% y Malasia un 21,7%, mientras que Tailandia registró un crecimiento estable del 8,4%. En el sur de Asia, India continuó consolidándose como un mercado clave, con un incremento del 59,1%, lo que indica un amplio potencial de crecimiento.



Europa registró la expansión regional más rápida, con un aumento interanual del 53,3% en los primeros cuatro meses. Los mercados de Europa occidental y septentrional mostraron avances sólidos, incluidos el Reino Unido (10,4%), Francia (12,1%) y Alemania (14,5%).



Los mercados con exención de visado, como Polonia, Suiza y la República Checa, también registraron fuertes incrementos del 52,7%, 19,4% y 23,1%, respectivamente, lo que subraya la eficacia de las políticas de facilitación de visados para impulsar la demanda.



Según el Centro de Información Turística de la VNAT, las incertidumbres globales, desde tensiones geopolíticas hasta riesgos de seguridad, están convirtiendo la seguridad en un factor cada vez más determinante en la elección de destinos. Junto con su sólido historial en materia de seguridad, Vietnam sigue atrayendo a los visitantes gracias a su variada oferta turística, paisajes impresionantes y rico patrimonio cultural. Tendencias como el turismo experiencial, el ecoturismo, el bienestar y las experiencias locales auténticas están creando nuevas oportunidades para reforzar su competitividad.



Con políticas de visado más abiertas, la ampliación de las conexiones aéreas y un ecosistema turístico en constante evolución, Vietnam consolida su posición como uno de los principales destinos de Asia, sentando bases firmes para un crecimiento sostenido en los próximos años./.

VNA