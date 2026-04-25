Turismo

Experiencias imprescindibles en Sa Pa durante los días festivos

Sa Pa atrae turistas en el 30 de abril-1 de mayo con el Festival de la Rosa, cultura étnica y experiencias en el teleférico de Fansipan.

En el Festival de la Rosa 2025. (Fuente: Sun Group)
En el Festival de la Rosa 2025. (Fuente: Sun Group)

Lao Cai, Vietnam (VNA) - Durante el período festivo del 30 de abril y el 1 de mayo, Sa Pa, en la provincia de Lao Cai, continúa consolidándose como uno de los destinos más atractivos del norte de Vietnam, gracias a su clima fresco, paisajes singulares y una infraestructura de transporte cada vez más accesible.

En esta ocasión, la localidad ha organizado diversas actividades experienciales en el marco del décimo aniversario de la operación del teleférico de Fansipan, ofreciendo a los visitantes un recorrido que combina naturaleza, cultura y espiritualidad.

Entre los principales atractivos destaca el Festival de la Rosa 2026, bajo el tema “Sinfonía de las rosas”, que se celebra del 25 de abril al 3 de mayo en un valle floral de 50.000 m² en Sun World Fansipan Legend. El espacio reúne tanto variedades tradicionales de rosas de Sa Pa como especies importadas. El punto culminante del evento es el espectáculo escénico “El viaje de la flor”, que fusiona el arte del noroeste y recrea el ciclo de vida y el simbolismo de esta flor. El área también cuenta con múltiples escenarios decorativos, juegos interactivos, así como jardines de calas blancas y cerezos en flor.

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Danza tradicional en Ban May. (Fuente: Sun Group)

Por otra parte, Ban May se presenta como una parada ideal para descubrir la riqueza cultural de las minorías étnicas del noroeste, como los H’Mong, Dao Rojo, Tay o Giay. Los visitantes pueden participar en actividades como la interpretación de instrumentos musicales folclóricos, la recreación de bodas tradicionales, la degustación de gastronomía local o experiencias artesanales como el tejido, el teñido con índigo y la elaboración manual. Espectáculos como “Viaje a la cima sagrada” y “Noroeste en flor” aportan un ambiente festivo dinámico.

Desde esta zona, los turistas pueden desplazarse con facilidad hasta la estación del teleférico de Fansipan para continuar su recorrido por la imponente naturaleza del lugar. Desde las cabinas, se contemplan cadenas montañosas, terrazas de arroz y extensos campos de rododendros en plena floración. En la cima, árboles centenarios de rododendro muestran tonos rojos y amarillos entre la niebla, realzando la belleza del complejo espiritual Kim Son Bao Thang Tu. El camino de flores de rododendro, de unos 60 metros de longitud y con ejemplares raros de entre 300 y 400 años, constituye un punto especialmente apreciado para la fotografía.

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El camino de flores de rododendro. (Fuente: Sun Group)

Una de las experiencias más destacadas es la ceremonia de izado de la bandera en la cima del Fansipan, a 3.143 metros de altitud. Este acto, celebrado varias veces al día al ritmo del himno nacional y en medio de un majestuoso paisaje montañoso, transmite solemnidad y un profundo sentimiento de orgullo nacional.

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La ceremonia de izado de la bandera. (Fuente: Sun Group)

Gracias a la combinación de naturaleza, cultura y actividades diversas, Sa Pa reafirma su posición como uno de los destinos turísticos más destacados durante los días festivos en Vietnam./.

VNA
#Sa Pa #Fansipan #turismo Lao Cai
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