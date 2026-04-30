Turismo

Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh entre las 100 ciudades más atractivas del mundo para explorar a pie

Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh figuran entre las 100 mejores ciudades para recorrer a pie en 2026, según GuruWalk, destacando su vida urbana y atractivo turístico.

En el Festival de la Felicidad de Vietnam 2025, Vietnam Happy Fest, en la zona peatonal del lago Hoan Kiem, Hanoi. (Foto: VNA)
En el Festival de la Felicidad de Vietnam 2025, Vietnam Happy Fest, en la zona peatonal del lago Hoan Kiem, Hanoi. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh han sido incluidas en la lista de las 100 ciudades ideales del mundo para explorar a pie en 2026, según una clasificación publicada recientemente por la plataforma de viajes GuruWalk.

En la lista también figura Hoi An, de la ciudad central de Da Nang. La clasificación que evalúa los destinos en función de la facilidad de desplazamiento, la densidad de atracciones, la accesibilidad y la experiencia general para los viajeros que prefieren descubrir las ciudades caminando. En este sentido, Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh destacan por su identidad urbana única, la cercanía entre sus puntos de interés y su vibrante vida callejera.

La lista de este año vuelve a incluir numerosas ciudades europeas conocidas en los primeros puestos, con Roma ocupando el primer lugar. La capital de Italia sobresale por su abundancia de patrimonio, como el Coliseo, la Fontana di Trevi o el Panteón, todos accesibles dentro de un recorrido a pie. Le siguen Madrid (España), Budapest (Hungría) y Praga (República Checa), ciudades cuyos centros y principales atracciones están a distancias fácilmente transitables.

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Turistas extranjeros pasean por la calle Bui Vien, en el barrio de Ben Thanh, Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

Fuera de Europa, la lista también incluye representantes de Asia y América como Tokio, Kioto (Japón) y Nueva York (Estados Unidos). La presencia de Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh demuestra el creciente atractivo de las ciudades del Sudeste Asiático en el mapa del turismo experiencial.

Los expertos señalan que la fortaleza de Hanoi radica en su casco antiguo, con calles estrechas repletas de comercios, monumentos y espacios culturales tradicionales, lo que la hace ideal para el concepto de “paseo sin rumbo”, popular en el turismo europeo.

Por su parte, Ciudad Ho Chi Minh atrae a los visitantes por su ritmo dinámico, la combinación de arquitectura histórica y moderna, y su rica oferta de comida callejera.

La inclusión de estas dos grandes ciudades vietnamitas en la clasificación no solo refleja su potencial para el desarrollo del turismo urbano, sino también la creciente tendencia hacia un turismo sostenible, que prioriza experiencias más lentas y respetuosas con el medio ambiente.

La lista de GuruWalk se considera una referencia destacada para los turistas internacionales al elegir destinos, especialmente para aquellos que disfrutan explorar la cultura local a pie, una forma de viajar económica y que permite apreciar de cerca el ritmo de vida local./.

VNA
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