Turismo

Provincia de Gia Lai impulsa economía nocturna con la apertura de la calle gastronómica

La calle gastronómica Dien Hong abre en Gia Lai con 73 puestos, impulsando la economía nocturna, el turismo y la cultura local.

Calle gastronómica Dien Hong, un nuevo atractivo de la vida nocturna de Gia Lai. (Foto: VNA)
Calle gastronómica Dien Hong, un nuevo atractivo de la vida nocturna de Gia Lai. (Foto: VNA)

Gia Lai, Vietnam (VNA) – La calle gastronómica Dien Hong, con el tema “Un punto de encuentro de sabores y cultura”, abrió sus puertas la noche del 22 de abril en la provincia vietnamita de Gia Lai, creando un amplio espacio nocturno de gastronomía y entretenimiento destinado a impulsar los servicios locales y el turismo.

El proyecto, cuya inversión comenzó a inicios de 2025, se levantó sobre el antiguo emplazamiento de una estación de triciclos motorizados. Cuenta con una infraestructura moderna que incluye sistemas eléctricos y de agua mejorados, techos retráctiles, zonas operativas, puertas decorativas y una amplia área peatonal ideal para pasear.

En total, se han dispuesto 73 espacios, entre ellos 19 quioscos que venden recuerdos y productos del programa “Cada Comuna, Un Producto” (OCOP), además de 54 puestos de comida que ofrecen desde especialidades locales hasta una amplia variedad de platos para satisfacer a residentes y turistas.

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El espacio culinario vibrante ofrece platos típicos de la zona y muchas otras regiones. (Foto: VNA)

Más que un simple lugar para comer, la calle funciona también como un animado espacio al aire libre con actuaciones callejeras, intercambios culturales y atractivos puntos para fotografías, contribuyendo al desarrollo de la economía nocturna de Gia Lai.

Nguyen Tuan Quang, presidente del Comité Popular del barrio Dien Hong, afirmó que este modelo combina el desarrollo de la economía nocturna con el turismo experiencial, con el objetivo de crear un destino civilizado, limpio y seguro donde los visitantes puedan disfrutar plenamente de los sabores auténticos de Gia Lai.

Otro objetivo clave es pasar del comercio informal y a pequeña escala a un modelo más organizado y profesional. Al agrupar a los comerciantes individuales en un sistema de gestión unificado, las autoridades buscan garantizar la seguridad alimentaria y el orden público. Al mismo tiempo, el espacio está concebido como un punto de encuentro cultural comunitario que no solo satisface necesidades gastronómicas, sino que también promueve la cultura y la gente local.

Se espera que la apertura de la calle gastronómica genere empleo, aumente los ingresos de los residentes, estimule el consumo y dinamice el comercio y los servicios locales.

La noche inaugural atrajo a una gran multitud de residentes y visitantes curiosos. El ambiente fue vibrante, con una mezcla de espectáculos modernos y tradicionales, actuaciones callejeras dinámicas e incluso números de magia que animaron la vida nocturna urbana.

Mientras muchas localidades buscan nuevas formas de desarrollar la economía nocturna, la calle gastronómica Dien Hong ofrece un modelo bien estructurado que combina desarrollo económico, planificación urbana y preservación cultural. Si se gestiona eficazmente, tiene el potencial de evolucionar de un simple espacio culinario a un atractivo cultural imprescindible que sitúe a Gia Lai en el mapa turístico./.

VNA
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