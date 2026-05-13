Uruguay promociona su oferta turística entre agencias y medios de Vietnam

Hanoi (VNA) - La Embajada del Uruguay recibió a representantes de agencias de viajes, operadores turísticos y medios de comunicación de Vietnam, para dar a conocer la oferta turística uruguaya.

En los últimos años, ciudades como Montevideo y Punta del Este han fortalecido su presencia dentro de los principales circuitos turísticos y rutas de cruceros del Atlántico Sur, despertando un creciente interés entre viajeros asiáticos.

Panorama de la reunión (Foto: Cortesía de la Embajada de Uruguay)

Durante el evento, el embajador del Uruguay en Vietnam, Raúl Pollak Giampietro, destacó al país como uno de los destinos más atractivos de Sudamérica, combinando vida cultural en la capital, naturaleza preservada, gastronomía de nivel internacional y experiencias exclusivas alejadas del turismo masivo. Asimismo, subrayó los altos estándares de seguridad, estabilidad y calidad de vida del país, características especialmente valoradas por viajeros internacionales que buscan destinos tranquilos y auténticos.

El embajador también invitó a los asistentes a participar de un FAM Tour en octubre próximo, para conocer directamente la oferta turística y participar en experiencias vinculadas a la gastronomía, el vino, la naturaleza, la cultura y el turismo de lujo.

Una vista de la cita (Foto: Cortesía de la Embajada de Uruguay)

Con más de 500 kilómetros de playas sobre el Atlántico y el Río de la Plata, el Uruguay ofrece una amplia diversidad de destinos costeros, desde enclaves sofisticados como Punta del Este, José Ignacio y La Barra hasta balnearios tranquilos y reservas naturales caracterizados por su baja densidad poblacional y paisajes preservados. El país se ha consolidado como un destino atractivo para viajeros que buscan descanso, bienestar y contacto directo con la naturaleza, atributos que han contribuido a su reconocimiento internacional en segmentos vinculados al turismo de bienestar y de alta gama.

En los últimos años, el Uruguay ha fortalecido su perfil internacional como destino para viajeros interesados en naturaleza, bienestar, gastronomía y experiencias exclusivas, impulsado por el crecimiento de su infraestructura hotelera y la expansión de servicios orientados al turismo internacional. Actualmente, el sector representa alrededor del 6,2% del PIB nacional y genera más de 102.000 empleos./.