Turismo de playa impulsa la temporada alta de verano en Vietnam

Hanoi (VNA) - El mercado turístico nacional de Vietnam entró de lleno en la temporada alta de verano con un panorama alentador en los principales destinos costeros del país, entre ellos Da Nang, Nha Trang, Phu Quoc, Ha Long y Cat Ba, que registran una sostenida afluencia de visitantes desde comienzos de mayo.

​De acuerdo con agencias de viajes, empresas hoteleras y operadores de transporte turístico, la demanda vacacional se activó más temprano este año, impulsada principalmente por familias, pequeños grupos y viajeros que buscan escapadas cortas de descanso.

​En medio del elevado costo del combustible, el transporte y los boletos aéreos, muchos turistas optan por destinos cercanos, de fácil acceso por carretera o mediante vuelos de corta duración. Esta tendencia ha contribuido a mantener el atractivo de los principales polos turísticos de playa incluso después del reciente periodo festivo.

Da Nang figura entre los destinos con mejores resultados al inicio de la temporada estival. Según el Departamento municipal de Cultura, Deportes y Turismo, entre el 25 de abril y el 3 de mayo la ciudad central recibió más de 1,46 millones de visitantes, cifra que representa un incremento superior al 35% en comparación con igual periodo del año pasado. Las actividades de apertura de la temporada de turismo marítimo, junto con eventos culturales, deportivos y programas de promoción, continúan dinamizando el mercado durante mayo y los próximos meses.

​Otros destinos costeros del norte y sur del país también muestran señales positivas. En Ha Long, la afluencia de turistas durante los fines de semana se mantiene elevada tras los días festivos, mientras que en Nha Trang y Phu Quoc aumenta progresivamente la demanda de paquetes vacacionales familiares, circuitos marítimos de corta duración y productos que combinan descanso y entretenimiento.

​Nguyen Van Tai, director de VietSense Travel, señaló que el verano de este año ofrece perspectivas favorables para el crecimiento del turismo marítimo nacional. A su juicio, además del aumento estacional de la demanda, el sector se beneficia de la mejora constante de las infraestructuras en las localidades costeras, desde la conectividad vial hasta los servicios hoteleros y de ocio.

​El ejecutivo añadió que, además del mercado interno, varios destinos de playa registran el retorno de visitantes internacionales procedentes de Corea del Sur, China, India y algunos países del Sudeste Asiático, lo que amplía las oportunidades de crecimiento para las empresas turísticas durante la temporada alta.

​Al mismo tiempo, el incremento de la demanda obliga al sector a elevar la calidad de sus servicios. Según las empresas, los turistas conceden cada vez más importancia a la comodidad en los desplazamientos, la calidad del alojamiento, la oferta gastronómica y las experiencias complementarias, más allá del factor precio.

Turismo de playa impulsa la temporada alta de verano en Vietnam. (Foto: VNA)

En la provincia de Quang Ninh, la llegada de visitantes continúa creciendo con fuerza durante mayo, especialmente los fines de semana. El mercado también refleja una distribución más equilibrada del flujo turístico, en lugar de concentrarse únicamente en los periodos vacacionales cortos, lo que facilita una mejor planificación operativa para las empresas.

​Hoang Van Cong, gerente del crucero Paradise Delight, informó que la compañía ya completó sus preparativos para la temporada alta, incluidos los planes de personal, operación y control de calidad. Actualmente, el crucero ofrece dos recorridos diurnos de siete horas y un itinerario nocturno de cuatro horas, con una media de alrededor de 700 pasajeros diarios. La empresa prevé un aumento más marcado del número de visitantes entre junio y agosto.

​Con el objetivo de reforzar su competitividad, Paradise Delight incorporó además nuevas actividades recreativas, como espectáculos de danza LED, sesiones de DJ, proyecciones cinematográficas y presentaciones acústicas, para diversificar la experiencia de los viajeros.

​En el sector hotelero, Vu Thi Mo, directora del hotel Paradise Suites, indicó que las reservas durante mayo mantienen una tendencia positiva, especialmente los fines de semana. La empresa ajustó sus procesos de abastecimiento, optimizó las operaciones y fortaleció la capacitación del personal para garantizar la calidad de los servicios y controlar mejor los costos.

​Por su parte, Minh Anh, turista procedente de Hanoi, comentó que los destinos accesibles en trayectos cortos se están convirtiendo en la opción preferida de muchas familias este verano.

​Con las señales positivas registradas desde principios de mayo, el turismo de playa se perfila como uno de los principales motores de crecimiento del turismo interno vietnamita durante el verano de 2026./.