Turismo

Arkia Airlines inaugurará vuelos directos a Ciudad Ho Chi Minh

La aerolínea israelí Arkia anuncia vuelos directos a Ciudad Ho Chi Minh para octubre, impulsando el turismo y la conectividad con Vietnam.

Representantes de la Embajada y Oficina Comercial de Vietnam en Israel y de EL AL Airlines en la reunión del 12 de mayo. (Foto: VNA)
Representantes de la Embajada y Oficina Comercial de Vietnam en Israel y de EL AL Airlines en la reunión del 12 de mayo. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La aerolínea Arkia Israeli Airlines anunció hoy su plan de abrir una nueva ruta directa hacia Ciudad Ho Chi Minh, lo que marca un paso significativo en la expansión de sus operaciones en el mercado vietnamita.

Según el cronograma previsto, los vuelos comenzarán a operar en octubre de 2026, complementando la ruta hacia Hanoi que la compañía inauguró a principios de este año.

El director general de Arkia, Oz Berlowitz, calificó la apertura de esta conexión con la metrópoli del sur de Vietnam como un “paso acertado” tras el éxito inicial obtenido en la ruta a Hanoi.

Oz Berlowitz enfatizó que esta nueva ruta forma parte de una estrategia integral para ampliar los vuelos de larga distancia y fortalecer la presencia de Arkia en Asia. Asimismo, destacó que el servicio proporcionará a los pasajeros israelíes opciones más flexibles y convenientes para explorar la diversidad de Vietnam.

Por su parte, la vicepresidenta comercial de Arkia, Sapir Ifargan, valoró que la adición de Ciudad Ho Chi Minh a su red de destinos consolidará la conectividad entre Israel y la región del Lejano Oriente.

Según la ejecutiva, la demanda de viajes hacia Vietnam por parte de turistas israelíes ha experimentado un crecimiento robusto. La combinación de Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh como destinos ofrecerá una experiencia de viaje más fluida y completa en uno de los países más populares actualmente para nuestros clientes, afirmó Ifargan.

La aerolínea señaló que Vietnam se ha convertido en un destino cada vez más atractivo para el mercado israelí gracias a su identidad cultural única, paisajes variados, el dinamismo urbano y su reconocida gastronomía.

De acuerdo con el plan operativo, los vuelos a Ciudad Ho Chi Minh se realizarán con una frecuencia semanal, partiendo de Tel Aviv los jueves y regresando desde la urbe vietnamita los sábados por la noche. Actualmente, la ruta hacia Hanoi se mantiene con vuelos regulares cada martes.

En este contexto de fortalecimiento de los vínculos aéreos, la aerolínea nacional de Israel, EL AL Airlines, también se encuentra ultimando detalles para abrir vuelos directos hacia Hanoi. Se espera que el primer vuelo de EL AL que conecte el aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv con el aeropuerto internacional de Noi Bai, Hanoi, se realizará el próximo 24 de octubre de 2026, consolidando a Vietnam como un nodo estratégico para el turismo israelí en el Sudeste Asiático./.

VNA
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