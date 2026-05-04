Turismo

Phu Quoc, nuevo destino preferido de los turistas surcoreanos

La isla de Phu Quoc experimenta un fuerte auge turístico impulsado por viajeros surcoreanos, con hoteles de lujo, vuelos directos y una creciente influencia cultural de Corea del Sur.

Una parte de Phu Quoc (Fuente: VNA)
Una parte de Phu Quoc (Fuente: VNA)

Seúl (VNA) – La isla de Phu Quoc, en el sur de Vietnam, se está convirtiendo rápidamente en un destino de elección para los viajeros surcoreanos. El número de llegadas no deja de aumentar y los surcoreanos desempeñan actualmente un papel clave en el auge del turismo local.

Según medios de Corea del Sur, Phu Quoc, que hace dos décadas era una joya escondida, ha experimentado una de las transformaciones más espectaculares de Vietnam gracias a importantes inversiones en infraestructuras y a la proliferación de complejos hoteleros de lujo.

Corea del Sur se mantiene como uno de los mercados turísticos más importantes de Vietnam, atrayendo cada año a millones de visitantes. Si bien la ciudad central de Da Nang fue anteriormente el destino estrella, los surcoreanos se dirigen ahora en gran número hacia el sur, y muchos apodan a Phu Quoc, en la localidad sureña de An Giang, como el «Jeju de Vietnam».

La influencia surcoreana es omnipresente en la isla. Éxitos como «Gangnam Style» de Psy y «APT» de Rosé suenan en los altavoces, mientras que los carteles, menús y servicios en idioma surcoreano se adaptan a las necesidades de los visitantes.

En los restaurantes y oficinas de turismo, los documentos escritos siguen una jerarquía clara: vietnamita en primer lugar, seguido del coreano y luego el inglés.

Además de una variada oferta de entretenimiento, Phu Quoc dispone de complejos hoteleros de alta gama, ideales para descansar con total privacidad en plena naturaleza. Los turistas surcoreanos representan actualmente la mayoría de la clientela en numerosos establecimientos, superando en ocasiones el 70%. Los vuelos directos desde Incheon, junto con la seguridad y la comodidad de la isla, han contribuido a este creciente flujo.

Según expertos surcoreanos, Phu Quoc está en camino de convertirse en uno de los destinos turísticos más populares del Sudeste Asiático y continuará reforzando su atractivo entre los visitantes surcoreanos en los próximos años./.

VNA
#Phu Quoc #turismo #turistas surcoreanos #Jeju
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