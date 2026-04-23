Celebran programa “Colores del turismo en la tierra de los ancestros – Phu Tho 2026”

Phu Tho, Vietnam (VNA)- El Departamento de Cultura, Deportes y Turismo inauguró el 22 de abril el programa “Colores del turismo en la tierra de los ancestros – Phu Tho 2026”, y lanzó también el programa de estímulo al turismo de 2026 bajo el lema “Phu Tho - Ven para amar”.



Esta actividad es uno de los eventos destacados dentro de la serie de celebraciones del Día de los Reyes Hung y la Semana Cultural - Turística 2026.



El programa, que se celebra del 22 al 26 de abril, cuenta con la participación de comunas, asociaciones turísticas, empresas, cooperativas y aldeas tradicionales de la provincia, junto con 10 delegaciones de diversas provincias y ciudades de todo Vietnam.



Dentro del marco del evento, se realizarán diversas actividades como exposiciones culturales y turísticas de Phu Tho, presentación de la gastronomía y productos turísticos de las localidades, así como experiencias culturales y demostraciones de oficios tradicionales para los visitantes.



Durante la ceremonia de apertura, el director del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Phu Tho, Duong Hoang Huong, destacó que el programa tiene como objetivo promover la imagen cultural, turística y gastronómica característica de la provincia, y honrar el valor del patrimonio de la Tierra de los Ancestros, vinculando esta herencia al desarrollo del turismo.



A través de este evento, Phu Tho busca fortalecer la cooperación turística con otras regiones, fomentar el comercio y trabajar hacia un desarrollo turístico sostenible. También se espera que este sea un momento propicio para que las entidades turísticas presenten nuevos productos y ofrezcan paquetes atractivos para atraer a más visitantes.



Según los organizadores, el programa también contribuye a ofrecer a los turistas experiencias enriquecedoras después de su recorrido de regreso a las raíces y tributo a los ancestros, a la vez que promueve diversas formas de turismo cultural, ecológico, de bienestar y turismo comunitario en la región, la cuna de la nación vietnamita.



Durante la noche de apertura, una gran multitud de residentes y turistas acudió para explorar y experimentar los espacios culturales, gastronómicos y las aldeas tradicionales, creando un ambiente vibrante para la temporada de festivales.



Muchos visitantes elogiaron la diversidad y atractivo del programa, que no solo permite a los turistas y residentes conocer más sobre la cultura y el turismo de Phu Tho, sino que también promueve la imagen de la región a nivel nacional e internacional./.

VNA