Comunidades vietnamitas en EE. UU. y Malasia rinden homenaje a fundadores de la nación

Washington D.C. (VNA) - En ocasión del Día de Conmemoración de los Reyes Hung, las representaciones diplomáticas de Vietnam en Estados Unidos y Malasia celebraron actividades conmemorativas destinadas a fortalecer los vínculos de la comunidad vietnamita en el exterior con sus raíces culturales y nacionales.



En Washington D.C., la Embajada de Vietnam en Estados Unidos organizó el 25 de abril el programa “Hacia las raíces”, con motivo del Día dedicado a los fundadores de la nación, el 51.º aniversario de la Liberación del Sur y la Reunificación Nacional (30 de abril) y el Día Internacional de los Trabajadores (1 de mayo).



El evento reunió a funcionarios y personal de las misiones representativas de Vietnam, junto con expertos, estudiantes y familias de la comunidad residente que trabajan en organizaciones internacionales. La actividad se consolidó como un espacio para honrar las tradiciones históricas de construcción y defensa de la nación, al tiempo que fortaleció el espíritu de solidaridad y el vínculo con la Patria entre los vietnamitas en el exterior. Durante la ceremonia, el embajador de Vietnam en Estados Unidos, Nguyen Quoc Dung, subrayó el profundo significado de estas tres efemérides para el pueblo vietnamita.



En relación con el Día de los Reyes Hung, destacó que trasciende su carácter de tradición cultural para convertirse en un fundamento espiritual que une a todos los vietnamitas, sin distinción de lugar o circunstancias, bajo un origen común. Sobre el 30 de abril, lo definió como un hito que refleja la voluntad de independencia y el anhelo de unidad nacional, y que sentó las bases para la integración y el desarrollo actuales del país. En cuanto al 1 de mayo, recordó el valor del trabajo y la dedicación constante como pilares de los logros contemporáneos de la nación.

El embajador señaló además que estas conmemoraciones adquieren una relevancia especial en el contexto actual, marcado por una nueva etapa de desarrollo tras el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido. Esta fase prioriza la ciencia, la tecnología, la innovación y una integración internacional profunda, con el ser humano como eje central.

El programa se enmarcó también en el Plan de Acción de Información al Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores para 2026, lo que reafirma el compromiso de la embajada de promover, de forma creativa y eficaz, los avances socioeconómicos del país y la imagen de un Vietnam pacífico, estable y dinámico.

Como parte de las actividades, los asistentes participaron en una solemne ceremonia de ofrenda de incienso y en intercambios culturales y artísticos. Asimismo, se entregaron reconocimientos a estudiantes con destacados logros académicos y una activa participación comunitaria, con el objetivo de fomentar entre las nuevas generaciones el respeto por sus raíces, así como la preservación del idioma vietnamita y la identidad cultural nacional.

El encuentro se desarrolló en un ambiente de fraternidad, reforzando los lazos entre las familias de los funcionarios y la comunidad vietnamita en Estados Unidos, e incentivando su contribución al desarrollo del país desde el exterior.

Comunidad vietnamita en Malasia ofrece inciensos en la ceremonia. (Foto: VNA)

Mientras tanto, en Kuala Lumpur, la Embajada de Vietnam en Malasia, en coordinación con la Asociación de Amistad Malasia-Vietnam (MVFA), celebró solemnemente el Día de los Reyes Hung 2026 con la participación de representantes diplomáticos, asociaciones comunitarias, intelectuales, estudiantes y numerosos compatriotas residentes en el país.



Durante la ceremonia, la presidenta de la MVFA, Tran Thi Chang, afirmó que esta fecha constituye un lazo espiritual que une a millones de vietnamitas en todo el mundo para preservar la identidad nacional y la tradición de gratitud hacia los antepasados. Señaló además que la conmemoración representa una oportunidad para fortalecer la solidaridad, el patriotismo y el orgullo nacional entre la comunidad en el exterior.



En representación de la embajada, Nguyen Ba Tan destacó el valor permanente del culto a los Reyes Hung, reconocido como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, y afirmó que este tipo de actividades contribuyen a educar a las nuevas generaciones, especialmente a los jóvenes nacidos en el extranjero, sobre sus raíces históricas y culturales.



Uno de los momentos más emotivos fue el testimonio de la estudiante Noor Linh Soraya Binti Buang, quien expresó su orgullo por aprender vietnamita como una forma de reconectar con sus orígenes y reafirmar su identidad cultural.



La ceremonia incluyó también presentaciones artísticas a cargo de miembros de la comunidad y estudiantes de la Universidad de Malaya, quienes interpretaron números inspirados en la cultura vietnamita. Posteriormente, los asistentes compartieron platos tradicionales en un ambiente de fraternidad que reforzó la cohesión comunitaria y el apego a la tierra natal.



Estas celebraciones reflejan el esfuerzo continuo de las comunidades vietnamitas en el extranjero por preservar sus tradiciones culturales, fortalecer la unidad entre compatriotas y transmitir a las nuevas generaciones el valor de la identidad nacional y el vínculo permanente con la patria./.