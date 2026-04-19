Culto a los Reyes Hung busca difundir valores sagrados y fomentar unidad nacional

Phu Tho, Vietnam (VNA)- El culto a los Reyes Hung, legendarios fundadores de Vietnam, se ha convertido desde hace mucho tiempo en un evento nacional emblemático, combinando ritos ceremoniales solemnes, reverentes y ejemplares con festividades vibrantes y atractivas que capturan la rica esencia del patrimonio ancestral del país.



Tras la fusión de las provincias Vinh Phuc y Hoa Binh con la de Phu Tho el año pasado, el Festival del Templo de los Reyes Hung ha adquirido mayor relevancia. Ahora sirve no solo como un homenaje a la tierra ancestral, sino también como una plataforma cultural unificada que difunde los valores tradicionales sagrados a los compatriotas dentro y fuera del país.



Para atender la creciente demanda pública y brindar una mejor atención a peregrinos y visitantes, los departamentos y agencias provinciales actuaron con rapidez para ultimar los planes detallados del Día de Conmemoración de los Reyes Hung, el Festival del Templo de los Reyes Hung y la Semana de Cultura y Turismo de la Tierra Ancestral 2026.



La parte ceremonial se desarrollará con solemnidad y reverencia, e incluirá rituales tradicionales como ofrendas de incienso a los Reyes Hung; ceremonias en honor a Lac Long Quan, el legendario padre de la nación; homenajes a la madre ancestral Au Co; una ofrenda floral en el bajorrelieve que representa al Presidente Ho Chi Minh con oficiales y soldados de la División Vanguardia; ofrendas de incienso por parte de 148 comunas y barrios; y rituales simultáneos el décimo día del tercer mes lunar en los sitios sagrados relacionados con los Reyes Hung en todo el país.



En la inauguración del Festival del Templo de los Reyes Hung y la Semana de Cultura y Turismo de la Tierra Ancestral 2026 (Foto: VNA)



Un aspecto destacado de este año es la continua promoción de que cada familia vietnamita prepare una bandeja de ofrendas conmemorativa con motivo del aniversario de la muerte de los Reyes Hung.



La parte festiva se llevará a cabo a mayor escala, reflejando la integración de la provincia recién fusionada. Se creará un espacio cultural dinámico y colorido que entrelaza valores culturales distintivos en un mismo festival, contribuyendo a la preservación del patrimonio a la vez que fomenta el intercambio, el aprendizaje mutuo y el fortalecimiento de los lazos comunitarios. El formato sigue la tendencia turística regional y aprovecha la riqueza cultural e histórica de la zona.



Las actividades durante la Semana de Cultura y Turismo de la Tierra Ancestral recrearán vívidamente las prácticas espirituales y el trabajo creativo de generaciones anteriores. Entre los eventos más destacados se incluyen presentaciones de tambores de bronce, cantos Xoan y Soong Co, canciones folclóricas Muong, festivales callejeros, campamentos culturales de 18 comunas y barrios, concursos de elaboración de Banh Chung (pasteles cuadrados de arroz glutinoso) y Banh Day (pasteles redondos de arroz glutinoso), demostraciones de artesanías ancestrales y deportes folclóricos como carreras de botes, tiro con ballesta y lucha tradicional.



Las agencias pertinentes realizaron preparativos con antelación en materia de infraestructura, paisajismo, seguridad y gestión del tráfico para prevenir la congestión y garantizar la seguridad absoluta tanto de los visitantes nacionales como extranjeros.



Los proyectos de construcción y renovación del complejo del templo se aceleraron y completaron según lo previsto. Estos incluyen la inauguración de la casa comunitaria restaurada para huéspedes, la nueva escalinata al Templo Au Co, la renovación del Lago Cay Khe y las instalaciones sanitarias públicas, así como el embellecimiento de las rutas de transporte, la iluminación, las zonas verdes, el paisajismo y los servicios de apoyo al turismo.



Gracias a una planificación meticulosa y una sólida participación de la comunidad, el Día de Conmemoración de los Reyes Hung y el Festival del Templo de los Reyes Hung 2026 reafirmarán su papel como un punto sagrado para el pueblo vietnamita, coadyuvando a honrar el legado de los fundadores del país, reforzar la unidad nacional, unir regiones culturales e impulsar un desarrollo sostenible basado en la identidad en la nueva era./.