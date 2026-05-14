Cultura-Deporte

Prensa tailandesa destaca la histórica clasificación de Vietnam al Mundial Sub-17 de fútbol

Medios y aficionados tailandeses han elogiado a la selección sub-17 de Vietnam tras su victoria de remontada ante Emiratos Árabes Unidos, que le dio el pase a cuartos de final del Campeonato Sub-17 de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) 2026 y la clasificación al Mundial Sub-17 de la FIFA.

Un artículo publicado en el sitio the-afc.com (Foto: captura de pantalla)
Un artículo publicado en el sitio the-afc.com (Foto: captura de pantalla)

Bangkok (VNA) – Medios y aficionados tailandeses han elogiado a la selección sub-17 de Vietnam tras su victoria de remontada ante Emiratos Árabes Unidos, que le dio el pase a cuartos de final del Campeonato Sub-17 de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) 2026 y la clasificación al Mundial Sub-17 de la FIFA.

La página de fanáticos “Thai Youth Football” publicó un artículo destacando que Vietnam “hace historia”. El texto elogió a los “guerreros de la estrella dorada” por su extraordinario espíritu de lucha al remontar el partido y vencer 3-2 a los Emiratos Árabes Unidos, terminando primeros del Grupo C y obteniendo un lugar en el Mundial Sub-17 en Catar a finales de este año.

Según el artículo, el logro de Vietnam ha recibido amplios elogios en la región de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), gracias a un sistema de desarrollo juvenil sólido y consistente. En contraste, la selección sub-17 de Tailandia sufrió una eliminación temprana del torneo sin sumar un solo punto. El autor argumentó que, si bien los jóvenes tailandeses poseen una gran capacidad individual, su desarrollo parece estar cada vez más eclipsado por actividades de imagen y promoción, lo que dificulta un progreso sostenible.

El comentario añadió que Vietnam ha demostrado cómo la disciplina y una filosofía de juego claramente definida pueden elevar a un equipo a un nivel mundial. También sugirió que las autoridades del fútbol tailandés deberían dejar de centrarse en la imagen y enfocarse en construir bases sólidas para evitar un mayor estancamiento en las categorías juveniles.

El artículo concluyó que el triunfo de Vietnam no es una coincidencia, sino “un espejo poderoso” que refleja la realidad de que, sin un cambio de mentalidad, el sueño de clasificar a un Mundial seguirá estando lejos.

Otros fanpages populares de fútbol tailandés, como Tangmoplay Piyapongshoot, Mr. AEC Football y Ballthai, también felicitaron a Vietnam por hacer historia como el único representante de la ASEAN en clasificar al Mundial, incluso terminando por encima de Corea del Sur en su grupo.

Mientras tanto, la página Think Curve – Thinking Outside the Box informó que la selección vietnamita sumó seis puntos tras dos victorias y una derrota. En el partido decisivo del 14 de mayo, el equipo venció 3-2 a los Emiratos Árabes Unidos en un resultado descrito como altamente impresionante.

Las publicaciones generaron una gran interacción y animados debates entre los aficionados tailandeses, donde la mayoría de los comentarios felicitaron a Vietnam y al fútbol del país indochina en general, al tiempo que lo comparaban con el rendimiento considerado menos satisfactorio de Tailandia en los últimos años./.

VNA
#Selección sub-17 de Vietnam #Mundial Sub-17 de la FIFA #AFC #Tailandia
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