Cultura-Deporte

Don ca tai tu, identidad cultural y atractivo turístico del sur de Vietnam

Reconocido por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, Don ca tai tu (cantos de aficionados del Sur de Vietnam) es a la vez una expresión artística popular y una síntesis de identidad cultural, que en la provincia de Tay Ninh se vinculada al desarrollo de su estrategia turística.

Miembros del club de “Don ca tai tu” de la Asociación de Turismo de la provincia de Tay Ninh interpretan en el barrio de Binh Minh, provincia de Tay Ninh. (Fuente: VNA)
Miembros del club de “Don ca tai tu” de la Asociación de Turismo de la provincia de Tay Ninh interpretan en el barrio de Binh Minh, provincia de Tay Ninh. (Fuente: VNA)

Tay Ninh, Vietnam (VNA)- Reconocido por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, Don ca tai tu (cantos de aficionados del Sur de Vietnam) es a la vez una expresión artística popular y una síntesis de identidad cultural, que en la provincia de Tay Ninh se vinculada al desarrollo de su estrategia turística.

Según Tran Anh Minh, director del Departamento local de Cultura, Deportes y Turismo, este arte constituye un forma de transmisión de valores tradicionales a lo largo de generaciones.

Tay Ninh ha desempeñado además un papel relevante en su formación y desarrollo desde finales del siglo XIX, arraigándolo profundamente en la vida cultural local.

En la actualidad, los clubes de Don ca tai tu actúan como núcleos de preservación. Sin embargo, enfrentan dificultades como limitaciones financieras, escasez de relevo generacional y falta de programas formativos sistemáticos. La atracción de jóvenes sigue siendo un desafío, dado el alto nivel técnico requerido en un contexto de fuerte expansión de la música moderna.

vnanet-du.jpg
Turistas procedentes de Ciudad Ho Chi Minh y de las provincias del delta del Mekong participan en actividades de experiencia y disfrutan del arte del Don ca tai tu en la provincia de Tây Ninh. (Fuente: VNA)

En la estrategia turística provincial, la integración de este arte en los productos turísticos se considera una orientación clave. Su disfrute en espacios culturales locales permite enriquecer la experiencia del visitante, en contribución a aportar una comprensión más profunda de la cultura del sur.

Para consolidarse como producto distintivo, se requiere una organización más estructurada, con programas experienciales vinculados a destinos concretos. La Asociación de Turismo provincial impulsa la conexión entre clubes para crear cadenas de productos culturales y turísticos con mayor coherencia y profundidad.

Paralelamente, las empresas locales participan activamente en la promoción e incorporación del Don ca tai tu en circuitos turísticos y eventos culturales, combinando tradición y modernidad para elevar el valor de la experiencia y diferenciar la oferta turística.

Las autoridades destacan que la preservación del patrimonio no solo protege la identidad cultural, sino que también fortalece la cohesión social y el desarrollo sostenible. Con ventajas como el Complejo Turístico Nacional de la montaña Ba Den, Tay Ninh aspira a consolidar este arte como producto cultural-turístico emblemático, contribuyendo al desarrollo socioeconómico.

Gracias a la participación del sector empresarial y a una orientación estratégica clara, la provincia avanza en la valorización del Don ca tai tu. Con una inversión adecuada y una explotación coherente, este arte no solo se preservará en la vida comunitaria, sino que también se convertirá en un rasgo distintivo del turismo local.

En un contexto de integración global, la preservación y promoción de este patrimonio se convierte en una vía para reforzar la identidad propia y mejorar la competitividad turística, proyectando los valores tradicionales hacia la sociedad contemporánea y sentando las bases de un desarrollo sostenible./.

#Don ca tai tu #turismo cultural #Tay Ninh
Seguir VietnamPlus

Resolución 80

Noticias relacionadas

Los estudiantes interpretan las melodías de Vi y Giam en el escenario. (Fuente: VNA)

Impulsan preservación de cantos folclóricos Vi y Giam en provincia vietnamita

Los cantos folclóricos Vi y Giam de la provincia vietnamita de Nghe An, reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2014, constituyen una expresión sencilla y profunda que encarna el alma de la región, y cuya preservación y difusión impulsan artesanos, jóvenes y clubes artísticos locales.

Vietnamitas deleitan en Europa con cantos folclóricos

Vietnamitas deleitan en Europa con cantos folclóricos

El canto de dúo de amor, conocido como Quan Ho, es un arte folclórico de las aldeas en el delta del Río Rojo de Vietnam y resulta es una combinación de melodías, letras y vestuario, en la cual hombres y mujeres entonan de forma alternativa.

Ver más

Hanoi convierte la cultura en motor de desarrollo tras la Resolución 80-NQ/TW

Hanoi convierte la cultura en motor de desarrollo tras la Resolución 80-NQ/TW

Tras la emisión de la Resolución 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita, Hanoi avanza en la implementación concreta de sus orientaciones y objetivos. Más allá de las consignas y actividades simbólicas, la capital apuesta por situar la cultura como un pilar estratégico del desarrollo, con medidas prácticas, efectivas y de amplio impacto social.

Foto ilustrativa. (Fuente: VNA)

Pensamiento económico y ecosistema cultural: nuevo motor de desarrollo

En un contexto en el que la competencia global se extiende cada vez más a los valores, la identidad y el poder blando, la Resolución 80-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam define la cultura no solo como base espiritual, sino también como un recurso endógeno que impulsa directamente el crecimiento y fortalece la posición nacional.

En el festival 2025. (Fuente: VNA)

Ciudad de Da Nang busca liderar turismo culinario regional

El Festival del Recorrido Gastronómico de Da Nang 2026 (Da Nang Food Tour 2026) se llevará a cabo del 20 al 24 del presente mes, con numerosas actividades de experiencias culinarias, culturales y turísticas únicas, como contribución a promover la marca de la industria del ocio y la cultura culinaria de la ciudad.

Conservan célebre pintura popular de Hue

Conservan célebre pintura popular de Hue

Con más de cuatro siglos de historia vinculada a la vida espiritual de la antigua capital imperial de Hue, la pintura del pueblo de Sinh (actualmente en el barrio de Duong No, ciudad de Hue) ha atravesado momentos críticos al borde de la desaparición. Aunque ha logrado renacer, su práctica se encuentra hoy limitada a un pequeño grupo de artesanos, lo que plantea serios desafíos para la preservación de este arte popular de profundo significado espiritual.

Un programa artístico que muestra el abundante patrimonio cultural de la Ciudadela Imperial de Thang Long. (Foto: Comité Organizador)

Festival de Cine de Hanoi fortalece industria cinematográfica vietnamita

La octava edición del Festival Internacional de Cine de Hanoi 2026 (HANIFF 2026) se celebrará del 24 al 28 de noviembre venidero, con el objetivo de consolidar la marca HANIFF como un destino cinematográfico de prestigio en la región e internacionalmente y promover la imagen de una capital creativa y profesional en el contexto de la integración.

El espacio de Vietnam fue inaugurado en la Feria de París por el Centro Cultural de Vietnam en Francia (Foto: VNA)

Vietnam inaugura su espacio en la famosa Feria de París

El espacio de Vietnam fue inaugurado en la Feria de París por el Centro Cultural de Vietnam en Francia, reafirmando la presencia continua del país en uno de los eventos comerciales y culturales más destacados de Europa.

La ceremonia de Año Nuevo de la dinastía Nguyen se recrea en el Palacio Thai Hoa, en la Ciudadela Imperial de Hue. (Foto:VNA)

Vietnam digitaliza el patrimonio con pasaporte turístico

Vietnam impulsa la protección y promoción del patrimonio mediante enfoques innovadores y digitales, como el “Pasaporte del Patrimonio”, en línea con la Resolución 80-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista, con el objetivo de integrar los valores culturales en la vida cotidiana de forma más interactiva y dinámica.

Canto Xoan mantiene su vitalidad bajo el techo del templo de Hung Lo

Canto Xoan mantiene su vitalidad bajo el techo del templo de Hung Lo

En el antiguo templo de Hung Lo, en el barrio de Van Phu (provincia de Phu Tho), el Canto Xoan continúa resonando como un puente vivo entre pasado y presente. Este género de arte escénico folclórico, vinculado al culto a los Reyes Hung, fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial Representativo de la Humanidad en 2017, consolidando su valor y vigencia en la identidad cultural vietnamita.

Siete décadas preservando y promoviendo el arte del teatro de marionetas vietnamitas

Siete décadas preservando y promoviendo el arte del teatro de marionetas vietnamitas

A lo largo de 70 años de construcción, renovación y desarrollo (1956–2026), el Teatro Nacional de Marionetas de Vietnam ha afirmado constantemente su papel como el mayor centro de arte de marionetas del país, con la misión de desarrollar un arte de carácter nacional y moderno, heredando selectivamente la esencia del arte mundial, contribuyendo así a la construcción y el desarrollo de una cultura vietnamita avanzada y rica en identidad.

Resolución No. 80-NQ/TW: Algunos objetivos para el desarrollo cultural hasta 2030

Resolución No. 80-NQ/TW: Algunos objetivos para el desarrollo cultural hasta 2030

El 7 de enero de 2026, en nombre del Buró Político, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, firmó y promulgó la Resolución No. 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita. La Resolución se emitió en el contexto en que el país está entrando en una nueva etapa de desarrollo, con requisitos cada vez más altos para un crecimiento rápido y sostenible, estrechamente vinculando la economía, la política, la sociedad con la cultura y las personas.