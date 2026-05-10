Don ca tai tu, identidad cultural y atractivo turístico del sur de Vietnam

Tay Ninh, Vietnam (VNA)- Reconocido por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, Don ca tai tu (cantos de aficionados del Sur de Vietnam) es a la vez una expresión artística popular y una síntesis de identidad cultural, que en la provincia de Tay Ninh se vinculada al desarrollo de su estrategia turística.

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Según Tran Anh Minh, director del Departamento local de Cultura, Deportes y Turismo, este arte constituye un forma de transmisión de valores tradicionales a lo largo de generaciones.

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Tay Ninh ha desempeñado además un papel relevante en su formación y desarrollo desde finales del siglo XIX, arraigándolo profundamente en la vida cultural local.

En la actualidad, los clubes de Don ca tai tu actúan como núcleos de preservación. Sin embargo, enfrentan dificultades como limitaciones financieras, escasez de relevo generacional y falta de programas formativos sistemáticos. La atracción de jóvenes sigue siendo un desafío, dado el alto nivel técnico requerido en un contexto de fuerte expansión de la música moderna.

Turistas procedentes de Ciudad Ho Chi Minh y de las provincias del delta del Mekong participan en actividades de experiencia y disfrutan del arte del Don ca tai tu en la provincia de Tây Ninh. (Fuente: VNA)

En la estrategia turística provincial, la integración de este arte en los productos turísticos se considera una orientación clave. Su disfrute en espacios culturales locales permite enriquecer la experiencia del visitante, en contribución a aportar una comprensión más profunda de la cultura del sur.

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Para consolidarse como producto distintivo, se requiere una organización más estructurada, con programas experienciales vinculados a destinos concretos. La Asociación de Turismo provincial impulsa la conexión entre clubes para crear cadenas de productos culturales y turísticos con mayor coherencia y profundidad.

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Paralelamente, las empresas locales participan activamente en la promoción e incorporación del Don ca tai tu en circuitos turísticos y eventos culturales, combinando tradición y modernidad para elevar el valor de la experiencia y diferenciar la oferta turística.

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Las autoridades destacan que la preservación del patrimonio no solo protege la identidad cultural, sino que también fortalece la cohesión social y el desarrollo sostenible. Con ventajas como el Complejo Turístico Nacional de la montaña Ba Den, Tay Ninh aspira a consolidar este arte como producto cultural-turístico emblemático, contribuyendo al desarrollo socioeconómico.

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Gracias a la participación del sector empresarial y a una orientación estratégica clara, la provincia avanza en la valorización del Don ca tai tu. Con una inversión adecuada y una explotación coherente, este arte no solo se preservará en la vida comunitaria, sino que también se convertirá en un rasgo distintivo del turismo local.

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En un contexto de integración global, la preservación y promoción de este patrimonio se convierte en una vía para reforzar la identidad propia y mejorar la competitividad turística, proyectando los valores tradicionales hacia la sociedad contemporánea y sentando las bases de un desarrollo sostenible./.