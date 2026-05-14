Salud

Vietnam ampliará la cobertura del seguro médico para incluir chequeos y servicios preventivos

Vietnam expandirá la cobertura del seguro médico para incluir chequeos periódicos, prevención y detección temprana de enfermedades, con el objetivo de alcanzar la cobertura universal en 2030.

Habitantes realizan el registro para consultas y tratamientos médicos con tarjetas de seguro médico en el Centro Médico de la comuna de Van Chan de la provincia de Lao Cai. (Foto: VNA)
Habitantes realizan el registro para consultas y tratamientos médicos con tarjetas de seguro médico en el Centro Médico de la comuna de Van Chan de la provincia de Lao Cai. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El Gobierno de Vietnam impulsará una ampliación gradual de la cobertura del seguro médico, incorporando servicios preventivos, chequeos periódicos y programas de detección temprana de enfermedades, como parte de la estrategia para alcanzar la cobertura sanitaria universal antes de 2030.

La medida forma parte del Plan de Acción promulgado mediante la Decisión No. 844/QD-TTg, firmada por la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra, con el objetivo de implementar la Directiva No. 52-CT/TW del Secretariado del Partido Comunista sobre el desarrollo del seguro médico universal en la nueva etapa.

El plan establece tareas concretas para ministerios, organismos y administraciones locales, orientadas a reforzar la ejecución de las políticas de seguro médico, perfeccionar el marco legal y mejorar la supervisión y evaluación del sistema sanitario.

Entre las prioridades figuran el fortalecimiento de la red de atención médica cubierta por el seguro, la mejora de la calidad de los servicios sanitarios y la modernización de la gestión mediante la transformación digital y la aplicación de tecnologías de la información e inteligencia artificial.

Asimismo, el Gobierno buscará diversificar las fuentes de financiamiento para garantizar la sostenibilidad del Fondo del Seguro Médico y ampliar progresivamente los beneficios para los afiliados, reduciendo al mismo tiempo la carga económica de los pacientes.

En el ámbito legislativo, el Ministerio de Salud encabezará la elaboración de nuevos mecanismos y normativas, incluida una resolución piloto destinada a diversificar los paquetes de seguro médico complementario según las necesidades de la población.

La iniciativa también contempla fortalecer la coordinación entre el seguro médico público y los seguros de salud comerciales para evitar duplicidades en los pagos de gastos médicos. Su aprobación está prevista para el segundo trimestre de 2028.

El Ejecutivo también prevé emitir un decreto para aumentar gradualmente las contribuciones al seguro médico a partir de 2027, en línea con la ampliación de los beneficios y coberturas. La política mantendrá el apoyo prioritario a grupos vulnerables, incluidos hogares cercanos al umbral de pobreza, personas con discapacidad y beneficiarios de programas sociales.

Otro de los puntos destacados del plan es la propuesta de ampliar las fuentes de ingresos del Fondo del Seguro Médico, incluyendo el uso parcial de impuestos aplicados al tabaco, alcohol, cerveza y bebidas azucaradas para financiar servicios preventivos, programas de control de enfermedades crónicas, chequeos periódicos y pruebas de detección y diagnóstico precoz de enfermedades no transmisibles.

En cuanto a la atención sanitaria, Vietnam implementará gradualmente, a partir del segundo trimestre de 2027, un sistema de derivación de pacientes entre distintos niveles asistenciales para disminuir la sobrecarga en hospitales especializados causada por casos leves y enfermedades comunes.

Además, desde el primer trimestre del año próximo, los centros médicos estudiarán mecanismos que permitan conceder altas hospitalarias durante fines de semana y días festivos, mientras que desde mayo de 2026 avanzarán en la elaboración de nuevas tarifas de servicios médicos que incluyan costos de gestión.

El plan también fija metas concretas de cobertura sanitaria. Para 2026, el país aspira a que más del 95,5% de la población esté afiliada al seguro médico, con la meta final de alcanzar la cobertura universal en 2030.

A partir de 2026, el Fondo del Seguro Médico aumentará progresivamente el financiamiento destinado a la prevención, diagnóstico y tratamiento temprano de enfermedades. En este marco, se ampliará la cobertura para determinados servicios preventivos, nutricionales, manejo de enfermedades crónicas, chequeos médicos periódicos y pruebas de detección según criterios profesionales.

Paralelamente, las autoridades desarrollarán mecanismos de apoyo directo para los afiliados que utilicen servicios sanitarios y pondrán en marcha programas piloto para reducir los gastos compartidos de los pacientes, priorizando a hogares pobres, casi pobres y beneficiarios de políticas sociales./.

VNA
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