Hanoi vigila salud de viajeros ante riesgo del virus Hanta

Hanoi (VNA)- El Departamento de Salud de Hanoi ha exigido reforzar la vigilancia sanitaria de los pasajeros que ingresan o transitan por el Aeropuerto Internacional Noi Bai para prevenir de manera proactiva las enfermedades causadas por el virus Hanta, en un contexto marcado por la aparición de un grupo de casos relacionados con este virus en el mundo.



Según el oficio urgente número 666/PB-BTN, emitido el 5 de mayo de 2026 por el Departamento de Prevención de Enfermedades del Ministerio de Salud, el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) de Hanoi debe actualizar y monitorear de cerca la situación epidemiológica internacional para proponer oportunamente medidas de respuesta adecuadas.



Asimismo, el CDC Hanoi debe reforzar la vigilancia en los puntos de entrada para detectar de forma temprana posibles casos sospechosos o confirmados y aplicar medidas de aislamiento y control desde el inicio.



Las actividades de cuarentena e inspección de medios de transporte y mercancías también son intensificadas con el objetivo de detectar tempranamente posibles agentes transmisores o focos de contagio. El CDC Hanoi continúa supervisando y controlando la presencia de roedores en los puntos fronterizos, conforme a las directrices del Ministerio de Salud, además de capacitar al personal de control epidemiológico y cuarentena sobre medidas de protección personal y prevención sanitaria.



El Departamento de Salud de Hanoi ha solicitado a los hospitales públicos y privados preparar suficientes medicamentos, productos químicos, reactivos y suministros médicos para el diagnóstico y tratamiento; además de estar listos para recibir, aislar y tratar pacientes a fin de reducir al mínimo las complicaciones graves y la mortalidad.



Los centros médicos también deben fortalecer las medidas de prevención de contagios intrahospitalarios y mejorar la capacidad profesional del personal sanitario en diagnóstico, tratamiento y cuidados intensivos relacionados con el virus Hanta.



En caso de detectar pacientes sospechosos o confirmados, los hospitales deben informar inmediatamente al CDC Hanoi o a las estaciones sanitarias locales para coordinar investigaciones epidemiológicas, delimitación de focos y control de brotes.



Las autoridades comunales y de barrios intensifican la vigilancia comunitaria, especialmente ante casos de infecciones respiratorias agudas graves de origen desconocido o fiebre hemorrágica acompañada de insuficiencia renal presuntamente vinculada al virus Hanta.



De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, entre el 1 de abril y el 4 de mayo de 2026 se registró un grupo de casos de infecciones respiratorias agudas graves en un crucero que navegaba desde Argentina hacia el Atlántico Sur.

El crucero turístico MV Hondius atraca en el puerto de Granadilla, en Tenerife, perteneciente al archipiélago de Canarias, España, el 10 de mayo de 2026. (Fuente: VNA)

Hasta el 4 de mayo se habían contabilizado siete casos, incluidos dos confirmados de virus Hanta y cinco sospechosos, con tres fallecidos, un paciente en estado crítico y tres con síntomas leves. El barco transportaba a 147 personas de 23 nacionalidades y no se reportaron ciudadanos vietnamitas involucrados.



El virus Hanta se transmite principalmente de roedores, especialmente ratas, a los humanos mediante alimentos contaminados o el contacto con heces, orina o saliva de animales infectados. Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas y diarrea, que pueden evolucionar hacia tos, dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria e hipotensión. Actualmente no existe un tratamiento específico y la atención médica se basa principalmente en cuidados de apoyo y terapia intensiva./.