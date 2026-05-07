Salud

Vietnam implementará chequeos médicos gratuitos anuales para toda la población desde 2026

Vietnam implementará desde 2026 chequeos médicos gratuitos e historiales electrónicos para toda la población, con enfoque preventivo y detección temprana.

El barrio de Bach Mai (Hanoi) organiza chequeos médicos gratuitos para sus residentes. (Foto: VNA)
El barrio de Bach Mai (Hanoi) organiza chequeos médicos gratuitos para sus residentes. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El Gobierno de Vietnam pondrá en marcha a partir de 2026 un programa nacional de chequeos médicos periódicos y exámenes de detección gratuitos para toda la población, en virtud de la Directiva No. 17/CT-TTg emitida el 6 de mayo por el Primer Ministro.

​La iniciativa establece que cada ciudadano podrá acceder al menos a una revisión médica anual y contará con un historial médico electrónico destinado al seguimiento integral de la salud a lo largo de la vida.

​La medida forma parte de la implementación de la Resolución No. 72-NQ/TW del Buró Político, orientada a transformar el sistema sanitario vietnamita mediante el paso de un modelo centrado en el tratamiento de enfermedades hacia otro basado en la prevención y la detección temprana, con el objetivo de reducir la carga de los gastos médicos para la población.

​El jefe del Ejecutivo instó a ministerios, organismos y autoridades locales a considerar esta política como una tarea estratégica, permanente y estrechamente vinculada al desarrollo socioeconómico y al fortalecimiento de la seguridad social. La meta fijada por el Gobierno es que, antes de finalizar 2026, toda la ciudadanía haya recibido chequeos médicos gratuitos o pruebas de detección y disponga de un historial médico electrónico.

El Ministerio de Salud será responsable de elaborar las directrices técnicas, estandarizar los datos médicos y completar, en mayo de 2026, la conexión e interoperabilidad de la información sanitaria con la aplicación VNeID y la base de datos de la seguridad social. Asimismo, deberá reforzar la capacidad del sistema de salud de base, garantizando personal, medicamentos, equipos médicos y programas de capacitación para el personal sanitario.​

Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública coordinará el aprovechamiento de la Base de Datos Nacional de Población para autenticar la información de los ciudadanos y gestionar los historiales médicos electrónicos, garantizando al mismo tiempo la protección y seguridad de los datos personales relacionados con la salud.

El Ministerio de Educación y Formación colaborará en la organización de chequeos médicos gratuitos para estudiantes y alumnos, con vistas a implementar el programa desde el inicio del curso académico 2026-2027, mientras que el Ministerio de Finanzas se encargará de asignar recursos presupuestarios y orientar el uso de otras fuentes legales de financiación.

Las autoridades provinciales y municipales deberán elaborar planes específicos para cada grupo poblacional, priorizando a personas con méritos revolucionarios, adultos mayores, personas con discapacidad, hogares de bajos ingresos, pacientes con enfermedades crónicas y habitantes de zonas remotas, fronterizas e insulares.

Los chequeos se llevarán a cabo tanto en centros de salud y hospitales como mediante campañas médicas móviles en comunidades apartadas, con el sistema sanitario de base y las instituciones públicas como fuerza principal, además de contar con la participación de centros médicos privados que cumplan las condiciones requeridas.

La directiva también exige a organismos, empresas y empleadores organizar revisiones médicas anuales para los trabajadores y reforzar la supervisión de su cumplimiento, especialmente en parques industriales, zonas de procesamiento para exportación y sectores con alto riesgo de enfermedades profesionales./.

VNA
#salud #chequeos médicos gratuitos #historial médico electrónico #prevención sanitaria #VNeID
Seguir VietnamPlus

Resolución 72

Derechos Humanos

Noticias relacionadas

Vietnam establece meta de fertilidad del 2% para 2030. Foto ilustrativa (Fuente: VNA)

Vietnam establece meta de fertilidad del 2% para 2030

El Ministerio de Salud de Vietnam ha lanzado un plan para elevar la tasa global de fecundidad (TGF) en un promedio anual del 2 % y restablecerla gradualmente hasta alcanzar el nivel de reemplazo, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad demográfica para 2030.

Ver más

Tratamiento de pacientes mediante oxigenoterapia hiperbárica. (Fuente: VNA)

Instituto de Medicina Marítima impulsa atención sanitaria en zonas costeras vietnamitas

Como institución médica líder en la atención sanitaria de las zonas marítimas e insulares, el Instituto de Medicina Marítima, ubicada en la ciudad vietnamita de Hai Phong, desempeña un papel pionero en la implementación de la Resolución 72-NQ/TW del Buró Político, orientada a impulsar soluciones innovadoras para mejorar la protección y el cuidado de la salud de la población.

Ciudad Ho Chi Minh apuesta por un sistema de salud moderno e inclusivo. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh apuesta por un sistema de salud moderno e inclusivo

El Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh celebró una reunión bajo el lema "Prevención proactiva de enfermedades: Por un Vietnam más saludable", dando inicio a una serie de actividades para garantizar que todos los residentes tengan acceso equitativo, oportuno y sostenible a servicios de salud de calidad, sin que nadie quede excluido.

Los delegados participan en la actividad de jogging "Por un Vietnam saludable" (Fuente: VNA)

Vietnam fortalece prevención proactiva de enfermedades

La Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, en cooperación con el Ministerio de Salud, lanzó el Día Nacional de Salud (7 de abril) bajo el lema “Prevención proactiva de enfermedades – Por un Vietnam saludable”.

El hospital Vinmec Ocean Park 2. (Fuente: laodong.vn)

Turismo médico en Vietnam aspira ingresar a cuatro mil millones de dólares en 2033

El Ministerio de Salud de Vietnam está recabando opiniones sobre el proyecto de desarrollo de servicios médicos de alta calidad vinculados al turismo sanitario, con el objetivo de atraer a pacientes internacionales y personas con alta capacidad de pago, y prevé implementar para 2030 un modelo integrado en cinco localidades clave.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Festival de Salud en Hanoi ofrece chequeos gratuitos

Jóvenes médicos voluntarios realizarán exámenes gratuitos para la detección temprana de enfermedades a 10 mil ciudadanos durante el Festival de Salud de Hanoi, que se celebrará el próximo 5 de abril en saludo al Día Nacional de la Salud de la Población (7 de abril).