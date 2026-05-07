Vietnam implementará chequeos médicos gratuitos anuales para toda la población desde 2026

Hanoi (VNA) - El Gobierno de Vietnam pondrá en marcha a partir de 2026 un programa nacional de chequeos médicos periódicos y exámenes de detección gratuitos para toda la población, en virtud de la Directiva No. 17/CT-TTg emitida el 6 de mayo por el Primer Ministro.
La iniciativa establece que cada ciudadano podrá acceder al menos a una revisión médica anual y contará con un historial médico electrónico destinado al seguimiento integral de la salud a lo largo de la vida.
La medida forma parte de la implementación de la Resolución No. 72-NQ/TW del Buró Político, orientada a transformar el sistema sanitario vietnamita mediante el paso de un modelo centrado en el tratamiento de enfermedades hacia otro basado en la prevención y la detección temprana, con el objetivo de reducir la carga de los gastos médicos para la población.
El jefe del Ejecutivo instó a ministerios, organismos y autoridades locales a considerar esta política como una tarea estratégica, permanente y estrechamente vinculada al desarrollo socioeconómico y al fortalecimiento de la seguridad social. La meta fijada por el Gobierno es que, antes de finalizar 2026, toda la ciudadanía haya recibido chequeos médicos gratuitos o pruebas de detección y disponga de un historial médico electrónico.
El Ministerio de Salud será responsable de elaborar las directrices técnicas, estandarizar los datos médicos y completar, en mayo de 2026, la conexión e interoperabilidad de la información sanitaria con la aplicación VNeID y la base de datos de la seguridad social. Asimismo, deberá reforzar la capacidad del sistema de salud de base, garantizando personal, medicamentos, equipos médicos y programas de capacitación para el personal sanitario.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública coordinará el aprovechamiento de la Base de Datos Nacional de Población para autenticar la información de los ciudadanos y gestionar los historiales médicos electrónicos, garantizando al mismo tiempo la protección y seguridad de los datos personales relacionados con la salud.
El Ministerio de Educación y Formación colaborará en la organización de chequeos médicos gratuitos para estudiantes y alumnos, con vistas a implementar el programa desde el inicio del curso académico 2026-2027, mientras que el Ministerio de Finanzas se encargará de asignar recursos presupuestarios y orientar el uso de otras fuentes legales de financiación.
Las autoridades provinciales y municipales deberán elaborar planes específicos para cada grupo poblacional, priorizando a personas con méritos revolucionarios, adultos mayores, personas con discapacidad, hogares de bajos ingresos, pacientes con enfermedades crónicas y habitantes de zonas remotas, fronterizas e insulares.
Los chequeos se llevarán a cabo tanto en centros de salud y hospitales como mediante campañas médicas móviles en comunidades apartadas, con el sistema sanitario de base y las instituciones públicas como fuerza principal, además de contar con la participación de centros médicos privados que cumplan las condiciones requeridas.
La directiva también exige a organismos, empresas y empleadores organizar revisiones médicas anuales para los trabajadores y reforzar la supervisión de su cumplimiento, especialmente en parques industriales, zonas de procesamiento para exportación y sectores con alto riesgo de enfermedades profesionales./.