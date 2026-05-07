Vietnam implementará chequeos médicos gratuitos anuales para toda la población desde 2026

Hanoi (VNA) - El Gobierno de Vietnam pondrá en marcha a partir de 2026 un programa nacional de chequeos médicos periódicos y exámenes de detección gratuitos para toda la población, en virtud de la Directiva No. 17/CT-TTg emitida el 6 de mayo por el Primer Ministro.

​La iniciativa establece que cada ciudadano podrá acceder al menos a una revisión médica anual y contará con un historial médico electrónico destinado al seguimiento integral de la salud a lo largo de la vida.

​La medida forma parte de la implementación de la Resolución No. 72-NQ/TW del Buró Político, orientada a transformar el sistema sanitario vietnamita mediante el paso de un modelo centrado en el tratamiento de enfermedades hacia otro basado en la prevención y la detección temprana, con el objetivo de reducir la carga de los gastos médicos para la población.

​El jefe del Ejecutivo instó a ministerios, organismos y autoridades locales a considerar esta política como una tarea estratégica, permanente y estrechamente vinculada al desarrollo socioeconómico y al fortalecimiento de la seguridad social. La meta fijada por el Gobierno es que, antes de finalizar 2026, toda la ciudadanía haya recibido chequeos médicos gratuitos o pruebas de detección y disponga de un historial médico electrónico.

El Ministerio de Salud será responsable de elaborar las directrices técnicas, estandarizar los datos médicos y completar, en mayo de 2026, la conexión e interoperabilidad de la información sanitaria con la aplicación VNeID y la base de datos de la seguridad social. Asimismo, deberá reforzar la capacidad del sistema de salud de base, garantizando personal, medicamentos, equipos médicos y programas de capacitación para el personal sanitario.​

Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública coordinará el aprovechamiento de la Base de Datos Nacional de Población para autenticar la información de los ciudadanos y gestionar los historiales médicos electrónicos, garantizando al mismo tiempo la protección y seguridad de los datos personales relacionados con la salud.

El Ministerio de Educación y Formación colaborará en la organización de chequeos médicos gratuitos para estudiantes y alumnos, con vistas a implementar el programa desde el inicio del curso académico 2026-2027, mientras que el Ministerio de Finanzas se encargará de asignar recursos presupuestarios y orientar el uso de otras fuentes legales de financiación.

Las autoridades provinciales y municipales deberán elaborar planes específicos para cada grupo poblacional, priorizando a personas con méritos revolucionarios, adultos mayores, personas con discapacidad, hogares de bajos ingresos, pacientes con enfermedades crónicas y habitantes de zonas remotas, fronterizas e insulares.

Los chequeos se llevarán a cabo tanto en centros de salud y hospitales como mediante campañas médicas móviles en comunidades apartadas, con el sistema sanitario de base y las instituciones públicas como fuerza principal, además de contar con la participación de centros médicos privados que cumplan las condiciones requeridas.

La directiva también exige a organismos, empresas y empleadores organizar revisiones médicas anuales para los trabajadores y reforzar la supervisión de su cumplimiento, especialmente en parques industriales, zonas de procesamiento para exportación y sectores con alto riesgo de enfermedades profesionales./.