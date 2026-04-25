Vietnam impulsa el valor multifuncional de sus recursos medicinales

Hanoi (VNA) - Vietnam cuenta con una abundante fuente de recursos medicinales, aunque su explotación se ha centrado principalmente en la producción de medicamentos y alimentos funcionales. En un contexto de transformación de la demanda, la ampliación de su uso hacia cosméticos, alimentos, bebidas y turismo abre la necesidad de incrementar su valor agregado.

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Con más de 65 años de formación y desarrollo, el Instituto de Materiales Médicos, dependiente del Ministerio de Salud, se ha consolidado como una entidad líder en la investigación y el desarrollo de recursos medicinales y de la medicina tradicional.

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En los últimos años, el Instituto ha intensificado la creación de líneas de productos de alto valor añadido, como bebidas y cosméticos, en respuesta a las tendencias del mercado. Paralelamente, numerosas empresas han comenzado a aplicar un enfoque multifuncional en la explotación de estos recursos.

Un ejemplo destacado es el modelo de desarrollo del té de flor amarilla en la provincia norteña de Ninh Binh, impulsado por la empresa Vu Gia Medicinal Materials. Además del té en flor entera, la compañía ha desarrollado productos como cosméticos para el cuidado de la piel, bolsitas de té y polvo soluble a partir de las hojas.

En una empresa de producción de medicamentos en la provincia de Nghe An. (Fuente: VNA)

De forma paralela, se promueve el cultivo de plantas medicinales vinculado al turismo experiencial, así como la construcción de cadenas de valor integrales que abarcan desde la producción de semillas hasta el procesamiento profundo.

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Según los expertos, los productos derivados de los recursos medicinales pueden clasificarse en tres niveles: el nivel básico, que incluye alimentos, bebidas y bienes de consumo; el nivel intermedio, correspondiente a alimentos funcionales orientados a la salud; y el nivel superior, que abarca medicamentos de origen herbal.

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Actualmente, la tendencia de desarrollo se concentra con fuerza en el nivel básico, reflejando la creciente demanda de productos naturales en la vida cotidiana.

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Diversas empresas también están apostando por el potencial de estos recursos en los sectores alimentario y turístico. Se están implementando modelos de cultivo doméstico o a escala de granja con el objetivo de integrar estos productos en la dieta diaria, fomentar hábitos de autocuidado y avanzar hacia un desarrollo sostenible.

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A nivel global, el mercado de recursos medicinales registra un crecimiento acelerado, al pasar de aproximadamente 230 mil millones de dólares en 2021 a más de 430 mil millones en 2028, con una tasa de crecimiento anual superior al 11%. El avance de tecnologías como la inteligencia artificial y el big data está transformando la investigación y el desarrollo de productos, lo que abre nuevas oportunidades para que Vietnam refuerce su posición en el mercado internacional.

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La orientación de convertir los recursos medicinales en productos destinados al tratamiento, la nutrición y el consumo cotidiano está recogida en la Resolución 72-NQ/TW del Buró Político, que promueve la explotación de su valor multifuncional como solución estratégica para pasar de un modelo centrado en el tratamiento a otro orientado a la prevención y el cuidado proactivo de la salud. Asimismo, la Resolución 57-NQ/TW subraya el papel clave de la ciencia, la tecnología y la transformación digital como motores del desarrollo socioeconómico.

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En este contexto, la vinculación de los recursos medicinales con el turismo mediante la creación de espacios de experiencia en las zonas de cultivo, combinados con el consumo in situ, se considera una vía prometedora para elevar su valor. De no construirse a tiempo una cadena de suministro nacional sólida, Vietnam seguirá dependiendo de las importaciones, lo que limitará la plena explotación de su potencial.

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De cara al futuro, será necesario impulsar la expansión de estos recursos hacia los ámbitos de la nutrición, la alimentación y el cuidado preventivo de la salud. Esta orientación no solo contribuirá a incrementar su valor económico, sino también a transformar los hábitos de consumo, avanzando hacia un ecosistema de salud sostenible en la comunidad./.