Estudiantes vietnamitas ganan medallas en la Olimpiada Internacional de Química

Hanoi (VNA) – Los cuatro integrantes del equipo vietnamita obtuvieron medallas en la 60.ª Olimpiada Internacional Mendeleev de Química (IMChO), celebrada en Moscú, Rusia, del 15 al 23 de abril, informó el Ministerio de Educación y Formación de Vietnam.



En concreto, dos medallas de oro fueron otorgadas a Ngo Hoang Minh, estudiante de 12.º grado de la escuela Hanoi–Amsterdam para Estudiantes Sobresalientes, quien ocupó el segundo lugar general; y a Nguyen Thai Minh, alumno de 11.º grado del Instituto para Estudiantes Sobresalientes de la Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi, quien se situó en el puesto 11.



Las dos medallas de plata fueron para Nguyen Huu Tue, estudiante de 12.º grado del mismo instituto adscrito a la Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi, que terminó en el puesto 24; y Nguyen Cong Thanh, alumno del mismo grado de la escuela Chu Van An de Hanoi, quien ocupó el lugar 29.



Esta fue apenas la segunda participación oficial de Vietnam en la IMChO, y los resultados obtenidos confirman una vez más la capacidad, determinación y rapidez de los estudiantes vietnamitas para competir al más alto nivel en exigentes certámenes académicos internacionales.



El éxito también pone de relieve la acertada política del Ministerio de ampliar el acceso a competiciones académicas de élite. Mediante la organización de selecciones nacionales, se brinda a los estudiantes destacados la oportunidad de medirse, adquirir experiencia y mejorar sus habilidades en el escenario internacional.



La IMChO consta de tres pruebas en tres días, incluyendo dos exámenes teóricos y uno práctico, cada uno con una duración de cinco horas. Aproximadamente el 60 % de los participantes recibe premios, con una proporción estricta de 1:2:3 para oro, plata y bronce.



Por su alto nivel de dificultad y exigente sistema de clasificación, los expertos la consideran una de las competiciones de química más desafiantes del mundo, comparable con la Olimpiada Internacional de Química (IChO).



El equipo vietnamita fue seleccionado a partir de los exámenes nacionales clasificatorios de 2026 para olimpiadas internacionales y regionales organizados por el Ministerio. El objetivo es ofrecer a más estudiantes talentosos acceso a intercambios académicos globales y perfeccionar sus competencias junto al equipo oficial de la IChO. Este año, el equipo contó con apoyo financiero del Fondo “Tradición y Amistad” para la cooperación Rusia–Vietnam, así como con el respaldo de sus centros educativos.



La IMChO se celebró en el marco de la “Década de la Ciencia y la Tecnología en Rusia”, anunciada por el presidente Vladimir Putin, y fue coorganizada por la Facultad de Química de la Universidad Estatal Lomonósov de Moscú y la Fundación Melnichenko.



El certamen tiene sus orígenes en la antigua Olimpiada de Química de toda la Unión Soviética, iniciada en 1967. La 60.ª edición de este año reunió a participantes de 37 países./.

VNA