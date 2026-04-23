Vietnam exige declaración electrónica de entrada a viajeros con visado en Tan Son Nhat desde el 15 de abril

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Hanoi (VNA) - Desde el 15 de abril, el Aeropuerto Internacional Tan Son Nhat aplica la obligatoriedad de completar una declaración electrónica de entrada para ciudadanos extranjeros y vietnamitas residentes en el exterior que ingresen al país con visado.

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La disposición, emitida por el Departamento de Inmigración de Vietnam, se enmarca en la estrategia de modernización del control migratorio, basada en la digitalización de datos para agilizar los procedimientos y reforzar la seguridad en la principal puerta aérea del país.

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La normativa no se aplica a ciudadanos vietnamitas que viajen con pasaporte nacional ni a pasajeros en tránsito que no realicen trámites de entrada. Esta segmentación permite concentrar los recursos en los viajeros sujetos a control de visado y optimizar el flujo en los puntos de inspección.

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Las autoridades recomiendan a los pasajeros completar la declaración antes del vuelo a través del portal electrónico oficial, donde deben consignar información personal, itinerario y propósito del viaje.

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En caso contrario, podrán hacerlo a su llegada mediante códigos QR habilitados en la terminal. Tras el envío, el sistema genera un código QR de confirmación que deberá presentarse ante los agentes migratorios.

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La implementación del sistema digital sustituye el registro manual de datos, reduce el tiempo de tramitación a segundos y contribuye a un proceso de control más ágil y eficiente. Aerolíneas como Vietjet Air ya han incorporado esta información en sus canales de reserva y facturación para informar a los viajeros con antelación./.

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