Vietnam exige declaración electrónica de entrada a viajeros con visado en Tan Son Nhat desde el 15 de abril

Hanoi (VNA) - Desde el 15 de abril, el Aeropuerto Internacional Tan Son Nhat aplica la obligatoriedad de completar una declaración electrónica de entrada para ciudadanos extranjeros y vietnamitas residentes en el exterior que ingresen al país con visado.
La disposición, emitida por el Departamento de Inmigración de Vietnam, se enmarca en la estrategia de modernización del control migratorio, basada en la digitalización de datos para agilizar los procedimientos y reforzar la seguridad en la principal puerta aérea del país.
La normativa no se aplica a ciudadanos vietnamitas que viajen con pasaporte nacional ni a pasajeros en tránsito que no realicen trámites de entrada. Esta segmentación permite concentrar los recursos en los viajeros sujetos a control de visado y optimizar el flujo en los puntos de inspección.
Las autoridades recomiendan a los pasajeros completar la declaración antes del vuelo a través del portal electrónico oficial, donde deben consignar información personal, itinerario y propósito del viaje.
En caso contrario, podrán hacerlo a su llegada mediante códigos QR habilitados en la terminal. Tras el envío, el sistema genera un código QR de confirmación que deberá presentarse ante los agentes migratorios.
La implementación del sistema digital sustituye el registro manual de datos, reduce el tiempo de tramitación a segundos y contribuye a un proceso de control más ágil y eficiente. Aerolíneas como Vietjet Air ya han incorporado esta información en sus canales de reserva y facturación para informar a los viajeros con antelación./.