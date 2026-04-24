Vietnam ofrece apoyo a más de 513.000 personas afectadas por desastres naturales

Hanoi (VNA)- Más de 513 mil personas afectadas por desastres naturales en 2025 recibieron apoyo humanitario por un valor de 47,46 millones de dólares, según informó hoy la Cruz Roja de Vietnam (CRV).



Durante una Conferencia sobre prevención y respuesta ante desastres de 2026, la CRV precisó que de esta cifra, 5,88 millones de dólares se destinaron a asistencia de emergencia para más de 35.000 hogares en 22 provincias y ciudades.



En el evento, el Comité Central de la CRV presentó el proyecto “Fortalecimiento de la capacidad de adaptación al cambio climático”, patrocinado por la Cruz Roja británica, y lanzó la Semana nacional de prevención y respuesta a desastres para 2026.



Vu Thanh Luu, vicepresidente de la Cruz Roja de Vietnam, destacó que en 2026 los desastres naturales seguirán siendo complejos, con el aumento de riesgos de tormentas fuertes, olas de calor, sequías y salinización.



Por ello, enfatizó, la CRV pasará de una respuesta reactiva a una prevención proactiva, basándose en pronósticos, y fortalecerá la aplicación de tecnologías, la transformación digital y el apoyo a medios de vida sostenibles.



En 2025, la Cruz Roja de Vietnam desempeñó un papel clave en la prevención y respuesta a desastres. Todo el sistema fortaleció su red de más de 300.000 voluntarios, 47 equipos de respuesta a nivel provincial y 431 equipos a nivel comunitario; cerca de 900 empleados fueron capacitados en gestión de riesgos de desastres, primeros auxilios y apoyo psicológico.



Gracias a la eficaz aplicación de tecnologías digitales en la evaluación de daños y la gestión de la ayuda humanitaria, la Cruz Roja movilizó casi 2 millones de dólares en asistencia internacional.



El valor total de las actividades de respuesta a desastres naturales y ayuda humanitaria en 2025 sumó 47,46 millones de dólares. Los programas de apoyo a medios de vida, viviendas, agua potable y saneamiento continuaron implementándose, contribuyendo a ayudar a las personas a estabilizar sus vidas después de los desastres naturales./.

VNA