Cruz Roja de Vietnam espera recaudar 19,2 millones USD en Mes de Caridad 2026

Hanoi (VNA)- La Cruz Roja de Vietnam fija como objetivo recaudar al menos 19,2 millones de dólares con motivo del Mes de la Caridad 2026, se informó se informó hoy durante una conferencia de prensa para anunciar el plan de implementación de esta campaña.



Bajo el lema “80 años - Un viaje de bondad por la comunidad”, el programa se llevará a cabo en todo el país, con el objetivo de mejorar la sostenibilidad, transparencia y eficacia de las acciones humanitarias.



El vicepresidente y secretario general de la Cruz Roja de Vietnam, Nguyen Hai Anh, destacó que el Mes de la Caridad se lanzó como un proyecto piloto en 2018 y se implementó a nivel nacional a partir de 2021. Después de cinco años, el programa ha consolidado su lugar como el mes de mayor actividad humanitaria, promoviendo el espíritu de solidaridad en la sociedad.





Exámenes médicos para la población durante la ceremonia de lanzamiento del Mes Humanitario 2025 en Dak Lak. Foto: VNA.

Durante el período 2021-2025, el Mes de la Caridad recaudó más de 122,38 millones de dólares y brindó apoyo a más de 6,6 millones de personas en situaciones difíciles.



El 2026 tiene un significado especial, ya que coincide con el 80 aniversario de la fundación de la Cruz Roja de Vietnam y el 136 aniversario del natalicio del Presidente Ho Chi Minh, quien fue el fundador y primer presidente honorario de la organización.



Este año, el programa se esfuerza por brindar medios de vida sostenibles a aproximadamente 17.000 hogares; organizar la “Fiesta de la Bondad” en el 100% de las comunas y barrios. Cada nivel de la Cruz Roja llevará a cabo al menos un proyecto o tarea humanitaria; y se espera recibir alrededor de 80.000 unidades de plasma a través de la campaña de donación voluntaria de sangre.



Los organizadores han definido tres grandes directrices: pasar de un apoyo a corto plazo a un apoyo sostenible; promover la digitalización en la recaudación y distribución de recursos; y expandir las actividades humanitarias internacionales.



Uno de los puntos destacados del Mes de la Caridad 2026 será la ceremonia de lanzamiento a nivel nacional, combinada con la celebración del Día de la Cruz Roja y la Media Luna Roja Internacional (8 de mayo), que se celebrará el 29 de abril en el Estadio Quan Ngua (Hanoi) y se conectará de manera virtual con 34 provincias y ciudades, así como con 4 puntos de conexión en las localidades de Tuyen Quang, Nghe An y An Giang.



Durante la ceremonia de lanzamiento se efectuarán diversas actividades como donación de sangre voluntaria, “Mercado de la caridad”, formación en primeros auxilios comunitarios, entrega de apoyos y reconocimiento del compromiso de las organizaciones y empresas que acompañan la causa.



Otra actividad destacada será la implementación de un modelo piloto de “Comunidad solidaria - Conectando el amor” en áreas desfavorecidas de Tuyen Quang, Nghe An y An Giang. Este modelo tiene como objetivo apoyar a 213 hogares en situación de pobreza, otorgar becas y materiales escolares a estudiantes de bajos recursos, y construir infraestructuras comunitarias.



Hasta la fecha, 34 provincias y ciudades han emitido planes de implementación y han registrado el apoyo a más de 10.310 hogares, llevando a cabo 1.682 proyectos y tareas humanitarias, con un total de recursos de aproximadamente 11,7 millones de dólares, sin incluir los fondos del nivel central./.