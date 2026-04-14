Política

Premier vietnamita exige acelerar proyectos hospitalarios y mejoras en la salud pública

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, instruye la finalización de los proyectos hospitalarios pendientes y la implementación de políticas de salud pública

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, habla en la cita (Fuente: VNA)
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, habla en la cita (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy una reunión con el Ministerio de Salud y otros sectores relacionados sobre la atención sanitaria y la protección de la salud pública, con especial énfasis en resolver los problemas pendientes en los proyectos de construcción de la sede 2 del Hospital Bach Mai y del Hospital Viet Duc en la provincia de Ninh Binh.

El premier subrayó la determinación del Gobierno de resolver de manera definitiva los proyectos pendientes y pidió a los ministerios de Salud, Construcción, Defensa y Seguridad Pública coordinar estrechamente, movilizar al máximo los recursos y completar los expedientes de construcción, la inspección de protección contra incendios, los permisos ambientales y demás trabajos pendientes, garantizando que los dos hospitales entren en funcionamiento en el segundo trimestre de 2026.

El Ministerio de Salud liderará la coordinación para completar los mecanismos y políticas especiales para la operación de los hospitales antes de abril de 2026, puntualizó.

El jefe de Gobierno también instruyó al Ministerio de Salud a revisar las tareas y proyectos vinculados a la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido, las Resoluciones 57 y 72 del Buró Político, la Conclusión 18 del Comité Central, así como otras resoluciones de la Asamblea Nacional y del Gabinete, especialmente las tareas clave de 2026; al mismo tiempo, organizar la implementación asegurando calidad y progreso, e informar periódicamente al Primer Ministro.

vnanet-potal-thuong-truc-chinh-phu-hop-voi-bo-y-te-ve-du-an-benh-vien-huu-nghi-viet-duc-va-benh-vien-bach-mai-co-so-2-8699637.jpg
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, habla en la cita (Fuente: VNA)

Se solicitó a la cartera de Salud completar el proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria (modificación), elaborar un plan de exámenes médicos periódicos para la población, revisar el sistema de distribución de medicamentos, implementar bases de datos “correctas, completas, limpias y actualizadas” sobre niños, medio ambiente hospitalario, prevención, atención médica, asistencia social y seguridad alimentaria; además de reformar los procedimientos administrativos, reducir requisitos de negocio y reestructurar procesos para disminuir costos y tiempo para ciudadanos y empresas.

La viceprimera ministra, Pham Thi Thanh Tra, supervisará directamente la implementación de estas tareas en el Ministerio de Salud.

El premier también dio su opinión sobre propuestas relacionadas con pagos de seguros médicos que superen el presupuesto, preparación de proyectos de inversión pública a mediano plazo, ajuste de subsidios especiales, tarifa de servicios médicos, mecanismos de prueba de políticas sanitarias y solución de dificultades en la implementación del Decreto 37/2026/ND-CP./.

VNA
#Hospital Bach Mai #Hospital Viet Duc #Ninh Binh #salud pública
Seguir VietnamPlus

Resolución 72

Noticias relacionadas

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Festival de Salud en Hanoi ofrece chequeos gratuitos

Jóvenes médicos voluntarios realizarán exámenes gratuitos para la detección temprana de enfermedades a 10 mil ciudadanos durante el Festival de Salud de Hanoi, que se celebrará el próximo 5 de abril en saludo al Día Nacional de la Salud de la Población (7 de abril).

Ver más

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, llega a Beijing para iniciar una visita de Estado a China. (Foto: VNA)

Vietnam y China avanzan hacia comunidad de futuro compartido

Se espera que la visita de Estado a China del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, abra un nuevo capítulo en la construcción de una comunidad de futuro compartido entre los dos países.

El embajador de Turquía en Vietnam, Korhan Kemik. (Foto: VNA)

Embajador turco destaca la cooperación con Vietnam para desarrollo sostenible

El embajador de Turquía en Vietnam, Korhan Kemik, afirmó que la visita del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, a Estambul para participar en la 152.ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (IPU-152) constituye una valiosa oportunidad para consolidar las relaciones bilaterales y reforzar el multilateralismo.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, llega a Beijing para iniciar una visita de Estado a China. (Foto: VNA)

Máximo dirigente de Vietnam inicia visita de Estado a China

El secretario general y presidente de Vietnam, To Lam, llega a Beijing para una visita de Estado histórica. La agenda se centra en elevar la confianza política, fortalecer las cadenas de suministro y coordinar el desarrollo socioeconómico entre ambas naciones para 2026-2030.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. (Fuente: VNA)

Premier eslovaco concluye su visita oficial a Vietnam

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, partió de Hanoi en la madrugada del 14 de abril, dando por concluida su visita oficial de tres días a Vietnam, realizada por invitación de su homólogo anfitrión, Le Minh Hung.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam. (Foto: VNA)

Máximo dirigente vietnamita destaca la prioridad estratégica de relaciones Vietnam–China

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, ha publicado un artículo en el Diario del Pueblo en el que reafirma la prioridad estratégica de las relaciones entre Vietnam y China y llama a profundizar la confianza política, la cooperación integral y la conectividad entre ambos países en una nueva etapa de desarrollo.