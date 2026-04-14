Premier vietnamita exige acelerar proyectos hospitalarios y mejoras en la salud pública

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy una reunión con el Ministerio de Salud y otros sectores relacionados sobre la atención sanitaria y la protección de la salud pública, con especial énfasis en resolver los problemas pendientes en los proyectos de construcción de la sede 2 del Hospital Bach Mai y del Hospital Viet Duc en la provincia de Ninh Binh.

El premier subrayó la determinación del Gobierno de resolver de manera definitiva los proyectos pendientes y pidió a los ministerios de Salud, Construcción, Defensa y Seguridad Pública coordinar estrechamente, movilizar al máximo los recursos y completar los expedientes de construcción, la inspección de protección contra incendios, los permisos ambientales y demás trabajos pendientes, garantizando que los dos hospitales entren en funcionamiento en el segundo trimestre de 2026.

El Ministerio de Salud liderará la coordinación para completar los mecanismos y políticas especiales para la operación de los hospitales antes de abril de 2026, puntualizó.

El jefe de Gobierno también instruyó al Ministerio de Salud a revisar las tareas y proyectos vinculados a la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido, las Resoluciones 57 y 72 del Buró Político, la Conclusión 18 del Comité Central, así como otras resoluciones de la Asamblea Nacional y del Gabinete, especialmente las tareas clave de 2026; al mismo tiempo, organizar la implementación asegurando calidad y progreso, e informar periódicamente al Primer Ministro.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, habla en la cita (Fuente: VNA)

Se solicitó a la cartera de Salud completar el proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria (modificación), elaborar un plan de exámenes médicos periódicos para la población, revisar el sistema de distribución de medicamentos, implementar bases de datos “correctas, completas, limpias y actualizadas” sobre niños, medio ambiente hospitalario, prevención, atención médica, asistencia social y seguridad alimentaria; además de reformar los procedimientos administrativos, reducir requisitos de negocio y reestructurar procesos para disminuir costos y tiempo para ciudadanos y empresas.

La viceprimera ministra, Pham Thi Thanh Tra, supervisará directamente la implementación de estas tareas en el Ministerio de Salud.

El premier también dio su opinión sobre propuestas relacionadas con pagos de seguros médicos que superen el presupuesto, preparación de proyectos de inversión pública a mediano plazo, ajuste de subsidios especiales, tarifa de servicios médicos, mecanismos de prueba de políticas sanitarias y solución de dificultades en la implementación del Decreto 37/2026/ND-CP./.