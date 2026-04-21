Más de 5,6 millones de jóvenes vietnamitas participan en actividades por Mes de la Juventud

Hanoi (VNA) Más de 5,6 millones de jóvenes vietnamitas participaron en actividades de voluntariado y en un total de 51 mil ideas e iniciativas durante el Mes de la Juventud 2026 (marzo pasado).

Tal información se dio a conocer durante una conferencia de balance del dicho acontecimiento, organizada hoy por la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh (UJCHCM) de formas presencial y virtual.

Al intervenir en el evento, el primer secretario del Comité Central de la Unión, Bui Quang Huy, declaró que el Mes de la Juventud de este año se llevó a cabo junto con varios acontecimientos políticos importantes, en particular las elecciones de diputados a de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y a los Consejos Populares en todos los niveles.

Según informes locales, se han creado 550.620 equipos juveniles en todo el país para participar en las labores de apoyo, comunicó.Instó a todos los niveles de la Unión a continuar comprendiendo a fondo las directrices y resoluciones del Partido y materializándolas en programas y planes adecuados a las realidades prácticas de cada localidad y unidad; al tiempo que trabajan por mejorar la eficiencia de las actividades.

Los jóvenes deben seguir desempeñando un papel pionero en la transformación digital, el emprendimiento, la participación en el desarrollo socioeconómico y las actividades de voluntariado, reiteró.

En el ámbito de la transformación digital, más del 80% de los jóvenes tienen acceso a actividades para elevar sus capacidades digitales; mientras la tasa de personas que utilizan servicios públicos en línea y pagos electrónicos ha aumentado significativamente.

Las labores de propaganda y educación se han implementado ampliamente en diversas formas y las actividades de voluntariado han continuado centrándose en el nivel de base, especialmente en zonas remotas y regiones fronterizas, entre otros aspectos.

Se puede afirmar que el Mes de la Juventud de 2026 contó con una amplia participación de los jóvenes con numerosos resultados concretos que se ajustan a las necesidades prácticas.

Los resultados obtenidos demuestran el papel cada vez más relevante de la Unión en la movilización de recursos sociales y en el fomento del espíritu emprendedor de la juventud para participar en el desarrollo socioeconómico, la transformación digital y las actividades comunitarias.

En la ocasión, el Comité Central de UJCHCM otorgó Certificados de Mérito a colectivos e individuos que lograron resultados sobresalientes durante el Mes de la Juventud 2026./.